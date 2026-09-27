开发者打造第三方工具让 AMD 显卡运行 DLSS 5，一天两更性能暴涨 74%

IT之家 9 月 27 日消息，开发者 Daniel 此前打造了 DLSS-NR-on-AMD 工具，让 AMD Radeon 显卡也能够运行 DLSS 5 神经渲染（Neural Rendering）。

IT之家注意到，DLSS 5 神经渲染通常会带来明显的性能损失。无论使用哪款 GPU，启用 DLSS 5 后都可能出现帧率大幅下降的情况。此前的测试显示，即使是 RTX 50 系列顶级显卡，性能损失也可能接近甚至超过 50%。尽管英伟达目前仍在积极进行优化，但距离理想的性能表现还有一定差距。

如果是第三方开发者用一些方法强行在 AMD 显卡上跑 DLSS5，性能损耗会比英伟达自家显卡还要更加严重。

此前，Daniel 推出了 DLSS-NR-on-AMD 运行工具，可以让 AMD Radeon 显卡运行 DLSS 5 神经渲染。这套方案支持 Radeon RX 9000 系列显卡，据报道也可以运行在 RX 7000 系列显卡上。

早期版本主要用于修复 Bug 和解决一些轻微的性能问题，实际使用这一方案运行游戏时，游戏体验仍然很差。不过最近一段时间，这名开发者开始大幅加快开发进度。近期的一些版本已经明显提升了性能，而最新的两个版本更是让性能实现了大幅跃升。

Daniel 昨天发布了 Alpha 0.3.3 版本，为这款工具加入了多项新功能，包括带有内置设置编辑器的图形化安装程序、新的 Overlay 控制选项，同时还修复了一些 Bug。

不过，其中最值得关注的变化是，相比上一版本 0.3.2，性能提升了“23%”。

就在同一天，开发者又为这款工具推出了一次重大更新。此次发布的是 Alpha 0.4.0 版本，相比 0.3.3 版本，性能提升幅度达到惊人的“42%”。这意味着，如果按照两个版本公布的提升幅度计算，仅仅一天之内，这款工具的总体性能就提升了近 74%。

YouTube 频道 Ancient Gameplays 对这一版本进行了测试。在《赛博朋克 2077》中以 3440×1440 分辨率运行时，其 GPU 能够达到 50 FPS，而此前使用旧版本时，帧率仅勉强达到 30 FPS。

而且 Daniel 还称，下一次重大更新很快就会到来，届时还将进一步大幅提升 Radeon 显卡的性能。