爆料称 OpenAI 准备扩大 Ultrafast API 开放范围

IT之家 9 月 27 日消息，据 X 平台博主 @imjustnewatai 今日爆料，OpenAI Platform 和 API 文档已经出现 Ultrafast API 相关文档，预示着公司似乎准备扩大 Ultrafast API 开放范围。

IT之家注意到，OpenAI 正在为 Responses API Playground 准备全新速度选项，用户可在 Standard、Fast 和 Ultrafast 三种处理速度之间选择，目前该功能处于隐藏状态。

OpenAI 此前已正式预览搭载 GPT-5.6 Sol 的 Ultrafast 模式，称其输出速度最高可达每秒 750 个 Token，相比 Standard 模式的推理速度最高可提升 14 倍。目前该模式仍仅向部分客户开放。

从时间安排来看，Ultrafast 在 9 月 29 日的 DevDay 期间扩大开放范围并非不可能。OpenAI 已推出 GPT-6 系列模型，涵盖 GPT-6 Sol 和 GPT-6 Astra，上述新模型是否支持 Ultrafast 值得关注。不过，目前还没有人确认所有 GPT-6 系列模型是否会在发布时支持 Ultrafast。