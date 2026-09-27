贝塞斯达确认：《上古卷轴 6》完工后，下一款游戏是《辐射 5》

IT之家 9 月 27 日消息，虽然距离发售还有好几年，但我们已经知道贝塞斯达在完成《上古卷轴 6》之后的下一款游戏是什么了。

据IT之家了解，《上古卷轴 6》是贝塞斯达游戏工作室的下一部重点作品，该作早在 2018 年就首次对外公布。玩家之所以要等《上古卷轴 6》这么久，是因为贝塞斯达在此期间一直在忙于别的项目，也就是开放世界科幻游戏《星空》（Starfield）。

《星空》于 2023 年发售，整体收获了偏向正面的评价。很多玩家称赞这款作品成功把贝塞斯达那套久经考验的开发模式移植到全新的世界观与游戏题材当中。但不可否认，这款游戏并没有像工作室旗下的《上古卷轴》以及《辐射》系列那样，拥有长久的生命力。虽然贝塞斯达已经放出风声，表示后续还会继续为《星空》更新内容，但工作室大部分人力目前已经投入到《上古卷轴 6》的开发工作上。

按照贝塞斯达过往的新作发行节奏，粉丝最早有望在 2028 年等到《上古卷轴 6》；不过如果实际发售时间比预期再往后推迟一些，也是有可能的。《上古卷轴 6》历经漫长的开发周期，背负着极高的玩家期待值。毫无疑问，贝塞斯达希望这款作品能够不负外界的盛赞与期待。这种体量的大型项目跳票本就是常事。尽管大家都希望本作能够在这个十年结束之前正式面世，但在我们真正看到更多实机演示之前，玩家不宜过度乐观。而等到贝塞斯达完成《上古卷轴 6》的开发之后，工作室就会把重心转向《辐射 5》。

托德 · 霍华德（Todd Howard）此前已经证实，《辐射 5》将是贝塞斯达继《上古卷轴 6》之后的下一款游戏。几乎可以肯定，《辐射 5》要等到 2030 年代的某个时间点才有可能推出，这点粉丝心里应当有所准备。不过至少我们现在已经清楚，在《上古卷轴 6》完工之后，工作室下一步的开发方向是什么。至于《辐射 5》究竟会带来哪些新内容，目前依旧是未知数。该作距离《辐射 4》的发售时间差不多将近二十年；因此和《上古卷轴 6》一样，玩家对它的期望值将会达到顶峰。

虽然无论是《上古卷轴 6》还是《辐射 5》，都意味着漫长的等待，但期间还会有其他新作填补玩家的空白。贝塞斯达已经确认，老版《辐射》系列游戏正在开展重制工作，《辐射 3》与《辐射：新维加斯》都会推出重制版。当年参与《新维加斯》开发的合作方黑曜石娱乐（Obsidian Entertainment）如今也已经归入贝塞斯达旗下，并且黑曜石自己正在开发一款全新的《辐射》系列游戏。

在玩家静待《上古卷轴 6》、《辐射 5》以及该公司其他未来项目更多消息的同时，大家还可以继续期待贝塞斯达持续推出《辐射 76》的大型扩展包以及各类后续内容更新。