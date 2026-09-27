新一代 Roadster 发布在即，特斯拉可伸缩主动尾翼专利曝光

IT之家 9 月 27 日消息，距离新一代特斯拉 Roadster 终于要在舞台上正式亮相仅剩数日，一批新公开的专利文件疑似揭开了这款电动超跑的一项技术：如何在高速状态下牢牢贴紧路面。美国专利商标局（USPTO）新对外公布的一份专利显示，特斯拉正在研发一套设计巧妙、可伸缩的多功能主动式空气动力学后尾翼。

IT之家注意到，专利附图展示了一台低矮的双门轿跑，车上配备一套主动后部空气动力学组件；尾翼收回之后，可以完全与后备厢上盖齐平。

这份专利公开之际，特斯拉正筹备于 10 月 1 日在得克萨斯州韦科市举办 Roadster 2.0 的公开发布活动。

普通固定式扰流板只是疏导气流、减少湍流，而这套装置属于倒置翼型尾翼，能够实实在在地产生下压力。

根据专利示意图，尾翼包含一块上部主翼面，前缘还集成了一条活动缝翼。整套尾翼依靠多节铰接连杆机构驱动，可以切换多种工作形态：

齐平收纳模式：尾翼完全与车身表面保持同一水平面。日常巡航行驶时维持流畅的外观造型，同时降低风阻。

高下压力模式：尾翼向上伸出、大幅倾斜切入气流，在后轮上方制造强大的下压力；在激烈过弯以及紧急制动时提升轮胎抓地力。

减阻模式：尾翼转动放平，理顺气流；牺牲一部分下压力，以此换取直线加速性能以及更高的极速。

预判碰撞自动收回：该尾翼与特斯拉驾驶辅助套件、车身外部传感器联动。一旦系统检测到无法规避的碰撞，尾翼会迅速向内折叠收回，降低外部部件被剐蹭勾挂的风险，减少车身受损。

对于 Roadster 这款有着极高性能指标的车型而言，控制空气动力至关重要。基础版本的 0‑60 英里（IT之家注：约 96.6 公里）每小时加速成绩不到 2 秒；特斯拉还承诺，如果选装 SpaceX 冷气喷射推进套件，车辆的这一加速时间甚至可以突破 1 秒以内。

此前特斯拉还申请过一项曾被 F1 赛事禁用的地面效应风扇专利，依靠风扇把整车底盘向下吸附压紧在路面上。

专利并不等于这项技术一定会立刻投入量产，更无法直接证明这套机构就是专门给 Roadster 所准备。不过，特斯拉此前放出的 Roadster 发布会预告图当中，车尾位置就隐约出现了空气动力学扰流部件，会不会就是这套电动伸缩尾翼？

近期特斯拉已经在全球重新开放 Roadster 的预定通道。而本周举办 Semi 重卡交付活动期间，特斯拉又放出了第二张 Roadster 预告图；从图上能够看到贯穿式的车头灯带，相比 2017 年首次亮相的初代原型车，外观已经出现多处改动。

距离 10 月 1 日的发布会只剩短短几天，届时这套电动空气动力学尾翼，究竟会不会正式出现在量产版 Roadster 上面，就会揭晓答案。