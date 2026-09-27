短视频博主传授所谓“候补购票小妙招”，12306 回应称从未与第三方合作

IT之家 9 月 27 日消息，据中央广播电视总台中国之声今日报道，最近，短视频平台上出现多位穿着类似铁路制服的博主，传授所谓“候补小妙招”：有的声称在 12306 公众号后台不停地发信息，15 分钟就能候补成功；有的则引导旅客用第三方购票 App 同步订单，号称能“预测出票时间”。

报道提到，部分视频在多个平台的点赞、收藏量都不小，评论区里，不少网友留言说已经照做，还有人在博主的引导下，已经转去第三方平台购买所谓的候补、加速服务。

记者在黑猫投诉平台发现，不少旅客因轻信第三方平台的“候补同步”服务而遭遇麻烦。北京的刘女士反映，她在第三方平台取消候补后，对方竟然自作主张，连同她在 12306 官方系统的候补订单一并取消了。

而浙江的李女士先是在第三方平台同步了车票订单，又在 12306App 上买到了其他车票，之后她主动在 12306 取消了先前的候补订单，但第三方平台没有做“取消”的操作，反而给李女士抢了票，李女士也因此损失一笔退票费。

记者在此类第三方抢票 App 上看到，所谓的候补管家不仅提示了“预估出行解决率”，还有专门的“捡漏专属引擎”“专人抢票引擎”供用户选择。有的号称低价抢票、专业抢票、售后保障；还有的 App 有托管等级的选项，显示高阶托管有 24 小时专人监控余票服务，还能监控加开车次。

事实上，铁路 12306 已多次辟谣，通过第三方平台买票的行为不仅不会加速，反而会出现新的问题。12306 特别提醒，广大旅客朋友务必使用“铁路 12306”官方网站、手机客户端等官方渠道购票。12306 从未与任何第三方平台机构开展合作，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费，发生改签、退票时严格按规定办理，同时严格依法保护旅客个人信息安全。通过第三方平台购票不仅不会增加成功率，反而会更慢或购票失败。

12306 客服也表示，所谓给 12306 微信公众号发信息就能抢到票，完全是错误消息，他们也没有与任何第三方软件合作。

IT之家注意到，国铁集团 9 月 19 日发文称，自今年中秋国庆火车票开售以来，铁路 12306 已累计将 711.7 万笔交易放入慢速队列，对 102.3 万笔交易拒绝出票，共拒绝出票 133.1 万张票。

自 9 月 23 日中秋国庆假期运输火车票开售以来，为营造公平公正购票环境，铁路 12306 持续识别遏制恶意抢票行为。铁路 12306 采用大数据分析和风控技术，精准识别频繁大量为非本人购票的铁路 12306 注册账号、频繁大量为非本人订单支付的支付账户，以及通过伪造终端设备模仿用户购票操作等异常行为，并继续采用相关技术限制措施。

此外，对有异常行为的铁路 12306 注册账号，系统将其放入慢速队列；对有异常行为的支付账户，系统拒绝出票。

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