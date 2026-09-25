中秋假期首日，全国铁路预计发送旅客 2234 万人次

IT之家 9 月 25 日消息，据中国铁路公众号，9 月 25 日中秋节，全国铁路预计发送旅客 2234 万人次，计划加开旅客列车 1218 列。9 月 24 日，全国铁路发送旅客 1713.9 万人次，运输安全平稳有序。

截至 9 月 25 日 8 时，铁路 12306 已累计发售中秋国庆假期运输（IT之家注：9 月 23 日至 10 月 8 日）期间火车票 1.32 亿张。从预售情况来看，热门出发城市主要有北京、广州、上海、深圳、杭州、成都、郑州、南京、武汉、西安；热门到达城市主要有北京、广州、成都、上海、南京、杭州、郑州、武汉、西安、长沙；广州至南宁、北京至郑州、北京至沈阳、北京至太原、上海至北京、北京至济南、北京至上海、北京至西安、北京至南京等热门区间客流相对集中。

铁路部门提示广大旅客，假日期间铁路客流较大，局部地区和时段可能出现需求“扎堆”情况，铁路部门加强实时监控票额，动态分析铁路客流情况，科学制定售票策略，统筹长短途旅客需求，及时向客流集中的车站投放票额，努力保障旅客假日出行需求。暂时未买到车票的旅客朋友，建议充分用好铁路 12306 候补购票功能，最大限度使用 60 个“日期 + 车次”的购票组合，选择的组合越多，候补成功率更高，铁路部门将根据候补需求数据及时在客流集中方向增加运力供给，所有新增票额将优先配售给已提交候补购票订单的旅客，选择“接受新增列车”还可进一步提高购票成功率。每个候补购票订单的预付款按候补需求中票款最高的额度计算，候补成功后按实际票款结算。

从余票情况看：

9 月 25 日至 27 日 ，上海至南京、南京至上海、成都至重庆、大理至昆明、广州至汕头、广州至湛江、广州至南宁、深圳至潮州、上海至北京、广州至长沙等区间余票充足；汕头至广州、上海至合肥、襄阳至武汉、武汉至恩施、武汉至深圳、景洪至昆明、上海至温州、南宁至桂林、西安至成都、西安至兰州等区间尚有余票。

9 月 28 日至 30 日 ，南京至上海、上海至南京、大理至昆明、南宁至广州、温州至上海、湛江至广州、重庆至成都、北京至上海、武汉至上海、襄阳至武汉等区间余票充足；大同至北京等区间尚有余票。

10 月 1 日至 2 日 ，南京至上海、大理至昆明、南宁至广州、上海至南京、湛江至广州、汕头至广州、邯郸至北京、重庆至成都、成都至重庆、襄阳至武汉等区间余票充足；佳木斯至哈尔滨、大同至北京、长沙至张家界、衡阳至广州、郴州至广州、潮州至深圳等区间尚有余票。

10 月 6 日至 8 日 ，上海至南京、南京至上海、上海至北京、广州至南宁、北京至上海、南宁至广州、湛江至广州、成都至重庆、广州至湛江、广州至汕头等区间余票充足。

10 月 3 日至 5 日，大部分方向余票充足。

官方再次提醒，铁路 12306 是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，致力于为广大旅客提供公平公正、安全便捷的购票出行服务，从未与任何第三方平台机构开展合作，请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票。