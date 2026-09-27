罗技推出 GPW5 Ultra 电磁微动鼠标：135 小时续航，首发 1699 元

IT之家 9 月 27 日消息，罗技于今日正式发布 GPW5 Ultra 无线电竞游戏鼠标粉色版，定价为 1699 元。

这款鼠标是搭载 HITS 电磁微动系统，通过电磁感应原理替代传统物理触点，彻底杜绝双击隐患，最高可减少点击延迟约 30 毫秒，大幅提升瞄准速度。

该鼠标支持可调触发和 RT 快速触发，双主键均可独立调节触发点与 RT 快速触发，可从十档触发点与五档 RT 快速触发点自由组合，通过罗技 G HUB 软件自定义操作，适配不同使用习惯。

鼠标支持六档触感反馈强度可调，实现点击手感自定义；每当按键抵达触发点与 RT 快速触发点，触感马达会实时呈现精准触觉反馈，告别手感盲盒。

GPW5 Ultra 搭载全新 NxLOGI 主控芯片，专为提升无线性能和能效打造，功耗相比 GPW5 雪豹降低 50%，单次充电可提供约 135 小时连续游戏使用时长，比前代增加约 45 小时，满足长时间赛事鏖战需求。

传感器方面，该鼠标搭载优化版 HERO 2 传感器，支持最高 48000 DPI、 930 IPS 追踪速度、 90G 最大加速度，支持 8000 Hz 轮询率。鼠标经过内部结构优化，重量仅约 59g，且重心居中，带来更均衡的操作手感。

外观方面，新品延续系列对称右手设计，适合中大手型趴握，搭配半透上盖设计，视觉效果出众。

此外，鼠标支持职业选手参数一键配置，可直接套用多位职业电竞选手的预设参数，轻松上手；配备 UHMWPE 脚垫，相比传统 PTFE 脚垫阻力更低更丝滑；支持 LIGHTSPEED 无线技术，兼容 POWERPLAY 无线充电，配备可编程侧键、板载内存，接口为 USB-C 充电口。

IT之家附不同版本参数对比如下：

IT之家附包装详情如下：

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