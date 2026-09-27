刘展术：在渠道数量方面大众安徽每年翻倍增长，明年至少保证 300 家以上

IT之家 9 月 27 日消息，据易车报道，大众汽车（安徽）数字化销售服务有限公司首席执行官刘展术接受采访时表示，在渠道数量方面，大众安徽每年翻倍增长，明年至少保证 300 家以上。

刘展术表示，在渠道规划上，核心遵循几个原则：

我们采用直营 + 代理的模式，在核心城市有直营店。代理模式跟经销模式最大的差别，是不压库存。经销商、代理商每卖一台车都是挣钱的， 我们不存在卖一台车亏一台车的情况 ，随着车辆的交付，现在对我们越来越感兴趣的投资人也在同步增加。

IT之家注意到，对于是否会考虑与一汽-大众、上汽大众共网销售，刘展术表示，今年上半年，大众安徽已经跟一汽-大众合作了，目前大概有 10 家店左右，采用店中店模式。共同投资人同时投资大众安徽和一汽-大众，来销售与众 08 及与众 09，这个合作模式目前正在推进过程中。

延伸阅读

大众汽车（安徽）数字化销售服务有限公司通常被简称为“大众安徽”，旗下 ID. 与众品类因采用金色大众徽章而被称为“金标大众”。2026 年 5 月 28 日，大众安徽宣布现任首席运营官刘展术将于同年 7 月 1 日起出任公司首席执行官，现任首席执行官汤廷万（Stefan Timmermann）按计划结束其在华任期。

文中提到的“店中店”合作早有铺垫。2026 年 4 月 2 日，大众汽车（中国）、一汽-大众与大众安徽签署经销商网络战略合作备忘录，约定在一汽-大众部分经销商处推出“店中店”模式，展示和销售大众安徽的新能源车型，并采用销售代理模式。合作初期，一汽-大众在大众安徽尚未全面覆盖的约 30 个城市遴选部分授权经销商，为相关车型设立专属展示、销售空间。

渠道方面，据大众安徽此前披露的数据，2025 年品牌网点数量为 120 家，2026 年预计突破 200 家。