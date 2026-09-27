iQOO 16 主摄样张公布：5000 万超感光 1/1.3" 大底，进光量较 iQOO15 提升 79%

IT之家 9 月 27 日消息，iQOO 手机今日公布 iQOO 16 主摄样张公布，升级到 5000 万超感光 1/1.3" 大底，跟 iQOO15 比进光量直接提升 79%。

除了主摄升级到 5000 万超感光 1/1.3" 大底，新机还搭载 5000 万索尼超级潜望长焦 + 5000 万超广角。CIPA 5.5 专业级防抖。

根据官方公布的信息，iQOO 16 全球首发 2K 165Hz 三星珠峰屏，搭载三星显示 M16 发光材料，支持 1100nits 手动峰值亮度、2800nits 全局峰值亮度以及 10000nits 局部峰值亮度。这块屏幕还支持 1.24 倍 P3 色域覆盖范围，并进行逐屏色彩校准。iQOO 16 屏幕亮度均匀性提升 22%, 色彩均匀性提升 40%，同时配备自研色彩亮度补偿算法，支持子像素逐一校准，并实现 ±0.001 超高色度精度。

iQOO 16 将首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，新品将于 9 月 29 日发布。IT之家注意到，新机三色官图已经放出，主打科幻感：