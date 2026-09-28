曾败诉商标纠纷，Epic Games 再次在欧洲申请注册“Megaverse”商标

IT之家 9 月 28 日消息，据外媒 Insider Gaming 报道，Epic Games 近日再次申请注册“Megaverse”商标，事实上 Epic 在 2022 年就曾申请过相应商标，涵盖第 9、35、38、41、42 和 45 类商品及服务，主要用于其元宇宙相关业务，但随即被 Megaverse Ltd. 提出异议，导致公司陷入一场持续多年的商标纠纷，后续法院判 Megaverse Ltd. 胜利。

法院当时认为，在“Megaverse”前加入“Epic Games”并不足以让整个商标形成足够明显的区别，尤其是“Epic Games”本身就是公司的名称，消费者在识别商品或服务时可能会将公司名称与具体商标名称分开看待。

如今，Epic Games 再次申请“Megaverse”商标，而且此次名称比此前的“Epic Games Megaverse”更加直接。最新申请涉及第 9、38、41 和 42 类商品及服务。如果对照此前商标异议案件中的相关主张，可以发现新申请与 Megaverse Ltd. 现有商标覆盖的商品和服务仍存在明显重叠，其中第 9 类尤其突出。

不过，Megaverse Ltd.此前注册的“Megaverse”相关商标截至当前仍处于有效状态。因此，Epic Games 此次申请存在再次遭到 Megaverse Ltd. 异议的可能。目前最终结果仍取决于相关商标审查及可能出现的异议程序。

值得注意的是，Epic Games 此前注册的“Epic Games Megaverse”商标在美国专利商标局（USPTO）的相关记录中目前仍处于有效状态。由于此前的主要法律争议发生在欧洲，Epic Games 此次最新的“Megaverse”申请主要是面向欧洲市场，美国方面暂未出现对应的新申请记录。

因此，Epic Games 此次重新申请“Megaverse”商标究竟是经过重新规划后的业务布局，还是会再次引发商标争议，目前仍有待后续商标审查和相关方行动。