我国高铁网络再扩容：四条新线今日集中开通运营，多地正式迈入高铁时代

IT之家 9 月 28 日消息，国庆假期即将到来。据央视新闻今日报道，我国高铁网络再次扩容。京港高铁雄商段、西渝高铁西安至安康段、宜兴高铁、哈伊高铁等四条高铁线路今天集中开通运营，新开线路覆盖华北、东北、西北、华中四大区域，多地正式迈入高铁时代。

京港高铁雄安至商丘段今日开通运营，雄安站至商丘站最快 2 小时 27 分可达。

此次开通的京港高铁雄商段，北起雄安站，经河北雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，终至商丘站，正线全长 552 公里，设计时速 350 公里，全线共设雄安、任丘西、肃宁河间、深州东、衡水南、枣强南、清河西、临清东、聊城西、阳谷东、台前东、梁山、郓城、菏泽东、曹县西、商丘 16 座车站。

京港高铁雄商段建成通车后，最高运营时速 350 公里。京港高铁雄商段开通运营后，任丘、肃宁、河间、深州、枣强、清河、临清、阳谷、台前、梁山、郓城等县（市）迈入高铁时代。

▲ 图源：中国铁路

西渝高铁西安至安康段今日开通运营，西安东站至安康西站最快 45 分钟可达。

西渝高铁起自西安东站，经商洛、安康、达州、广安等地，接入重庆西站，分西安至安康、安康至重庆两段建设。目前，安康至重庆段在建，此次开通的西安至安康段起自西安东站，途经陕西省西安市、商洛市、安康市，接入安康西站，线路全长 171 公里，设计时速 350 公里，全线共设西安东、牛背梁、柞水西、镇安西、安康西 5 座车站。

西渝高铁西康段建成通车后，最高运营时速 350 公里。西安至柞水、镇安、安康的铁路运行时间，分别最快 28 分钟、40 分钟、45 分钟可达，实现关中地区至陕南地区快速通达。西渝高铁西康段开通后，柞水、镇安、安康等县市将迈入高铁时代。

▲ 图源：西南铁路

宜昌至兴山高铁今日开通运营，宜昌北至兴山站最快 30 分钟可达。

宜兴高铁起自沪渝蓉高铁宜昌北站，经宜昌市夷陵区，进入兴山县，接入郑渝高铁兴山站，线路全长 101 公里，设计时速 350 公里，设宜昌东站、兴山站，均为既有车站。

宜兴高铁建成通车后，最高运营时速 350 公里。开通运营初期，铁路部门每日安排开行动车组列车最高 8 列，均为跨线动车组列车。

▲ 图源：中国铁路

哈尔滨至伊春高速铁路今日开通运营，哈尔滨至伊春间最快 1 小时 46 分钟可达。

哈伊高铁起自哈尔滨站，途经黑龙江省哈尔滨市、绥化市、铁力市，终至伊春市，线路全长 318 公里，设计时速 250 公里。全线共设哈尔滨、哈尔滨北、呼兰北、兴隆镇西、绥化南、庆安南、铁力、日月峡、伊春西 9 座车站。

哈伊高铁建成通车后，最高运营时速 250 公里。线路开通运营后，绥化、伊春等地市迈入高铁时代，扩展以哈尔滨为中心的 2 小时交通圈。

▲ 图源：中国铁路