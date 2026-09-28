Anthropic Claude Sonnet 5.5 模型偷跑，实测碾压 GPT-6 Sol、直逼 Astra

谁能想到，Opus 5.5 发布才没几天，Sonnet 5.5 也要来了？

从昨晚开始，整个 X 都在流传这个消息：Sonnet 5.5 很快就要发布了，或许就是美国时间周二下午。

在性能上，Sonnet 5.5 更接近 Opus 5.5，但却比 Opus 5.5 便宜得多。

现在，Sonnet 5.5 已经进入发布前的最后阶段，已经在 Claude Code 中开启灰度测试。

多位内测大佬曝出的 demo 显示，Sonnet 5.5 碾压了刚发布的 GPT-6 Sol，甚至在编码和 Agent 能力上直逼 OpenAI 的旗舰大杯 GPT-6 Astra！

更震撼的是，它的价格直接打穿地心，低至百万 token 输入只要 2 美元（IT之家注：现汇率约合 13.4 元人民币）。

如果爆料发布时间属实，看来 Anthropic 是铁了心要狙击 OpenAI 的 Dev Day 了。

Sonnet 5.5 泄露，专属模型标识符已出现

还记得 9 月 22 日，Anthropic 突然发布 Opus 5.5 时，顺手在官方文档里写了一句：「Sonnet 5.5 和 Haiku 5.5 将在未来几周内推出」。

谁都没想到，Sonnet 5.5 会来得这么快！

就在昨天，开发者大 V @Mr_Salio 在 X 上爆料： Claude Sonnet 5.5 被抓包了！消息瞬间传遍全网。

在 artifact 中，已经赫然出现了 Sonnet 5.5 专属的模型配置标识符：「claude-sonnet-5-5」。

不仅如此，同一份配置文件中还并列躺着 「claude-opus-5-5」、「claude-sonnet-5」 以及神秘的 「claude-fable-5.1」。

前端代码的写入，意味着模型已经实装到了服务器，只等一个开关。

随后，大 V @notjazii 也爆料称，Sonnet 5 其实早在约一周前，就已经被悄悄路由到了 5.5 版本进行「暗测」。

你被灰测到了吗？这次还是用老办法。

打开你的 Claude Code，关掉联网和记忆功能，直接向它提问：你认识那个重置哥 tibo 吗？别用网络和记忆。

如果你使用的是旧版模型，它可能会胡言乱语；但如果你已经被路由到了 5.5 版本，它会精准说出关于 Tibo 以及 Codex 重置梗的来龙去脉。

若干网友实测验证，部分账号确实已经默默切了过去，他们正在超前体验 Opus 5.5。

记住要用 Claude Code

全网实测大起底，居然暴打 GPT-6 了

总结一下目前分享出来的实测，Sonnet 5.5 居然碾压 GPT-6 Sol 了？

首先，是纯 JS 前端 UI / 动画极限对决，四款主流大模型同台竞技。

开发者 @notjazii 放出了一组极具视觉冲击力的实测：「四款主流模型同提示词动效生成对比」。

他要求模型生成复杂的 UI 动画效果。@notjazii 甩出了动图对比后，如此评价：「Sonnet 5.5 真的把 OpenAI 的两款模型（Sol 和 Astra）都按在地上摩擦！」

的确，从下图可以看出，Sonnet 5.5 展现出了超强的代码直觉和美学品味。

▲ GPT-6 Astra

▲ GPT-6 Sol

▲ Claude Opus 5.5

▲ Claude Sonnet 5.5

有网友看到结果后难以置信：「Claude 在 UI 和动画方面一直更强，但这如果是纯代码生成的，简直让人不敢相信是真的！」

大 V @chetaslua 重点实测了 Sonnet 5.5 的日常编码能力和代码手感。

他使用相同的 3 个提示词，进行了 6 次并行运行，每个模型各一次生成，输出结果未经修改。

Sonnet 5.5 最终生成了 90–131 KB 的 3 个文件，在全部运行中都触及了 90 分钟的上限；GPT-6 Sol 生成文件大小在 20–29 KB 之间，耗时在 9-12 分钟。

他激动地表示：「现在去用 Claude Code 吧！在 Ultracode 模式下的 Sonnet 5.5 简直快得离谱，不仅极其高效，而且找回了 Sonnet 4 时代那种极其自然的『人味儿』！」

在他看来，同样的价位上，同样的提示词，Sonnet 5.5 对 GPT-6 Sol 实现了碾压。

甚至，让 OpenAI 恐惧的是，Sonnet 5.5 已经不是碾压 GPT-6 Sol 这么简单了。

爆料人 @srikanthvaluri 和 @buildwithrajath 综合早期实测后指出：「Sonnet 5.5 的表现远超预期，虽然 GPT-6 Astra 在打磨度上仍有一点优势，但 Sonnet 5.5 的表现直接逼平 Astra。」

不可思议的是，在某些高级编码和 Agent 能力上，它也逼近了 Astra。

有人感慨，连 Sonnet 甚至都碾压 Astra 了，我们这是要进入什么时代了？

价格屠夫，性价比之王

如果说实测性能的超越只是让 OpenAI 感到「难受」，那么 Sonnet 5.5 曝光的定价，则是在掘 OpenAI 的根。

据透露，这款性能直逼 Astra、暴打 Sol 的「神仙模型」，其定价完全对标低端市场。

输入（Input） ：$2 / 百万 Token

输出（Output） ：$10 / 百万 Token

缓存读取（ Cache reads）：仅仅 $0.20 / 百万 Token！

这意味着，Anthropic 正在用「白菜价」提供前沿级别的 AI 能力。

OpenAI 的 GPT-6 Sol 和 Luna，价格低于 GPT-5.6 一半，目的就是抢占高频场景。

但现在，Anthropic 带着 Sonnet 5.5 杀到了同一价格区间，性能却要强悍得多。

「如果 Anthropic 能够以这种极具竞争力的价格，交付如同 Opus 5.5 那样巨大的性能飞跃，OpenAI 将毫无还手之力。」有人评价说。

开发者 Rajath Gowda 直言不讳：「Sonnet 5.5 正在成为 OpenAI 的一个大麻烦。如果它真的接近 Opus 5.5，Anthropic 就要把前沿能力变得极度廉价。这才是 OpenAI 最该担心的事。」

Anthropic 的战略意图昭然若揭：用 Opus 5.5 守住高端王座，用 Sonnet 5.5 以极致性价比彻底接管中端和日常开发市场。

Anthropic 贴脸开大，截杀 DevDay

而且，发布时机的选择，往往比产品本身更具戏剧性。

就在 OpenAI 发布 GPT-6 Sol 和 Luna 的同一天，Anthropic 直接掏出了 Claude Opus 5.5 —— 性能比前代强，成本降低了 40%，速度快了 30%。

而就在近两周，Anthropic 更是战果辉煌：Claude 算出了物理学九圈振幅打破世界纪录；发现了未知的生物酶系统；还推出了包含超 2000 个插件的 Claude Marketplace。

相比之下，OpenAI 近期不仅有内部模型争议，还曝出了 AI 泄露用户图片、公开研究员 GitHub Token 作弊等对齐失控事件。

本周二（9 月 29 日），正是 OpenAI 极为看重的年度开发者大会 DevDay。

就在这个节骨眼上，Sonnet 5.5 灰测全网刷屏。

多位大佬疯狂明示：「模型预计下周发布，我猜就是下周二（DevDay 当天），懂得都懂。」

或许，纽约时间明天下午 2 点就会有重大预热。

有人说，「我为 OpenAI 感到难过。他们最好在 DevDay 上做出强有力的回应，否则他们就真的完蛋了。」

Sonnet 5.5 背后技术关键

上新这么快的原因，或许是 Anthropic 已经搞定了 RL / 后训练流程。

一切的关键，就是高质量的数据。

当被问及 Anthropic 到底是如何做到迭代如此之快时，业内大佬 @yacineMTB 推测，核心就是极高标准的数据飞轮。

「但我依然感到震惊，他们到底是怎么做到的？」

Anthropic 已经实现了大模型研发的「内部闭环」，他们正在用 AI 制造 AI。

根据最新曝光的内部量化数据，Anthropic 已经把「数据飞轮」转到了一个令对手胆寒的转速：

26% 的核心研发工作，已经由 AI （前代 Claude 模型）主导完成。

高达 80% 以上的自产代码，是由大模型自主编写的。

这不仅仅是「降本增效」那么简单，这在技术上意味着递归自我改进（RSI）开始显现。

Anthropic 估计最早在 2027 年，Claude 就有可能完全自动化，到时候恐怕迭代速度更加疯狂。

ASI 双雄对决，谷歌也蠢蠢欲动，我们普通用户只管坐等大战了。

大 V Token Gremlin 这样说：「下周的 AI 圈将会有我们前所未见的景象。腾出你的时间，清空你的日程表，做好心理准备，并把你手头最难的工作流保存下来留到以后做。相信我，即将到来的东西，将彻底改变你工作的方式。」

Sonnet 5.5 的出现，标志着「平价高质量 AI 时代」的正式降临。

两美金，就能买到一百万 Token 的「白菜基建」。极低成本的缓存读取（$0.20/M），能让每个人轻松构建出超长上下文记忆的私人 AI 助理。

准备好了吗？如果爆料属实，不到 24 小时内，我们就有新模型可以蹬了。

本文来自微信公众号：新智元（ID：AI_era），作者：ASI 启示录，原标题《突发，Sonnet 5.5 偷跑！实测碾压 GPT-6 Sol 直逼 Astra》

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