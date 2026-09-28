蔚来李斌：与吉利在很多方面都有讨论合作，良性竞争不是内卷

IT之家 9 月 28 日消息，今天（28 日）上午，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌在吉利蔚来充换电合作发布会后的群访环节上表示，与吉利在很多方面都在进行合作的讨论，充换电领域比较容易算清楚账，共识相对来说比较容易达成。“即使我们两家公司也会有些竞争，这个是客观存在的，良性竞争不是内卷。但我觉得合作领域也非常宽广，大家不用去把它对立起来，谈竞争就没有合作其实不是一个好的商业逻辑。”

李斌表示，此次合作通过技术、标准、运营、资产和资本层面的深度协同，打通双方在充电领域长期积累的资源和能力，汇聚各自优势一起服务用户。“之前各家验证各家的技术，现在如何收敛在一起，减少重复投资、浪费，提高每个公司的效率，是中国新能源汽车企业的重要课题。”

此次合作通过技术、标准、运营、资产和资本层面的深度协同，打通双方在充电领域长期积累的资源和能力，汇聚各自优势一起服务用户。

据IT之家了解，今天早些时候，蔚来公司与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作。据协议，吉利控股集团将以其持有的易易互联 100% 股权及现金 6.4 亿元入股蔚来能源，交易完成后，吉利控股集团将持有蔚来能源 30% 股权，易易互联营运车辆换电业务将并入蔚来能源。

充电领域，蔚来公司将入股吉利控股集团旗下浩瀚能源，交易完成后蔚来公司将持有浩瀚能源 10% 股权。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。