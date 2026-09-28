蔚来与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作

IT之家 9 月 28 日消息，蔚来今日宣布与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作。双方达成技术、运营、资本全方面合作共识，将联合投资双方充换电业务主体公司，共享充换电技术与标准，共建充换电服务网络。

根据双方达成的协议：

吉利控股集团将以其持有的易易互联 100% 股权及现金 6.4 亿元入股蔚来能源，交易完成后， 吉利控股集团将持有蔚来能源 30% 股权 ，易易互联营运车辆换电业务将并入蔚来能源，蔚来能源将持续提升营运车辆换电网络的运营，赋能易易互联营运车辆业务；

双方将共建统一的 C 端换电技术和标准，吉利控股集团将开发面向 C 端的换电车型，蔚来能源将为吉利控股集团 C 端换电车型提供服务。

此次合作也将进一步加快蔚来换电网络建设，蔚来能源计划到 2030 年累计建成 1 万座换电站，预计届时蔚来换电网络年电力需求将超过 100 亿度。

IT之家注意到，在智能充电领域，蔚来公司将入股吉利控股集团旗下浩瀚能源，交易完成后蔚来公司将持有浩瀚能源 10% 股权，双方充电资源将全面互联互通，共同提升充电网络的覆盖能力和运营效率。

到 2027 年底，吉利计划建成超 2.2 万座充电站，超 10 万把充电枪，其中吉利智充站超 1.5 万座，智充枪超 5 万把，率先实现全国县级城市全面覆盖。