比尔 · 盖茨：人类再等大概 20 年，就能等到 AI 带来的更乐观未来

IT之家 9 月 28 日消息，微软联合创始人比尔 · 盖茨认为，只要人类能够再熬过 20 年左右的调整期，AI 最终就会带来一个更为乐观的未来。

当地时间 27 日，盖茨接受 NBC《Meet the Press》采访时把 AI 的发展分成两个阶段。

目前，人类开始进入第一阶段，AI 虽然具备解决生活成本高企、医疗费用昂贵等问题的潜力，但还没有能力真正解决这些难题。“AI 会改变就业市场，如果缺少合适的安全防护措施，也可能让犯罪分子获得更强的能力。因此，我们大概要经历一个长达 20 年的调整期。”

进入第二阶段后，人类才会开始真正享受到 AI 带来的好处。“等熬过这一阶段，人形机器人和 AI 结合起来，就能提供很多东西，像是建房、种粮食之类的，就可以把那个时期称为‘富足时代’。”

IT之家获悉，盖茨坦言，人类届时仍有新的问题需要面对：如何找到生活的意义，以及如何安排突然增加的闲暇时间，但大规模物资短缺不会再困扰人类。“那个时代究竟是什么样子，要由年轻一代去寻找答案。对我来说，更重要的问题是，我们能不能在损失不过于严重的情况下度过眼前这段动荡期。”

盖茨一直主张给 AI 设置安全护栏，也多次担忧 AI 遭到滥用。他在采访中指出，AI 的能力强大到足以“推动发生造成 10 亿人死亡的事件”。“执法部门和政治人物必须参与讨论，确定安全防护和监控机制应该是什么样子。这些措施必须成为强制要求，虽然会给 AI 行业增加一些额外成本，但不会明显拖慢整个行业的发展。”

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