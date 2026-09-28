我国“梦想”号大洋钻探船南海试钻“首秀”成功：4929.17 米刷新国内纪录，迈入国际先进行列

IT之家 9 月 28 日消息，据央视新闻今日报道，“梦想”号大洋钻探船近日顺利完成南海大洋钻探试钻任务，成功钻获南海洋盆玄武岩样品。这也标志着我国成为全球第三个利用钻探船成功钻获深海洋盆硬岩样品的国家。

“梦想”号是全球唯一具备 11000 米钻探能力的大洋钻探船。本航次历时 30 天，在我国南海深海海盆 4100 米水深海域完成钻探取心任务，成功钻获南海洋盆玄武岩样品。

除了在科学研究上的成果，“梦想”号在本航次中的最大钻探深度达到了 4929.17 米，刷新了我国自主实施最大作业水深钻探纪录，深海钻探作业能力迈入国际先进行列。

IT之家从报道获悉，此次试钻是“梦想”号入列后，在大洋科学钻探领域的“首秀”，实现了南海构造演化科学研究、取心体系构建、国产核心钻探装备应用等多项突破，将我国深海钻探取心作业能力提升至 5000 米级。

“梦想”号南海大洋钻探试钻航次首席科学家孙珍介绍，这次任务，刷新了我国自主实施最大作业水深钻探纪录，使我国深海钻探高效取心作业能力迈入国际先进行列。团队使用自主研发的回转取心钻具成功钻获 4.27 米玄武岩岩心样品，使我国成为继美国、日本之后，全球第三个利用钻探船钻获深海洋盆硬岩样品的国家。