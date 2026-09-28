广汽本田新款奥德赛上市：18.48 万-24.18 万元，用上冰箱彩电大沙发

IT之家 9 月 28 日消息，广汽本田新款奥德赛今天（28 日）上午正式上市，新车部分配置座椅新增按摩、通风、加热功能，内饰材质与座舱质感进一步提升，车机系统同步升级，并提供车载冰箱、吸顶电视、JBL HiFi 音响等个性化选择，进一步满足新生代家庭对品质出行的追求。

PRO：18.48 万元

PRO+：23.18 万元

MAX：24.18 万元

新车部分配置拥有前后排座椅 8 点位按摩、通风、加热三大舒适功能，坐垫同步加厚加宽，乘坐更舒展。新增浅色皮质内饰，融合精致绗缝工艺，搭配升级饰板与专属 Logo，从座椅配置到内饰用料全面加码。

该车提供多种多样的选装配置，包含 720 全景影像、电动尾门、多功能扶手冰箱（-10℃ 至 10℃ 温度可调）、JBL HiFi 音响与吸顶电视（支持 4G 网络）。

新车还配有 12.3 英寸中控屏，支持多平台手机互联，并新增流媒体后视镜。

IT之家附官方公布的新车详解如下图：

该车长宽高分别为 4861/1820/1712mm，轴距为 2900mm。详细动力参数方面，新车搭载 2.0L 混动系统，其中 2.0L 发动机最大功率 107 千瓦，峰值扭矩 175 牛 · 米；电机最大功率 135 千瓦，系统综合功率 158 千瓦，传动系统匹配 E-CVT 电子无级变速箱。