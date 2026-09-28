一加 16 手机定档 10 月 12 日发布：自研“电竞三芯”，首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版芯片

IT之家 9 月 28 日 2026 一加游戏大会现场消息，一加 16 手机官宣定档 10 月 12 日发布，带来 185FPS 游戏体验。

IT之家在大会现场获悉，一加 16 手机首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版，搭配全新一代风驰游戏内核，出厂即写入芯片底层。

全新一代“风驰游戏内核”迎来底层技术重构级全面提升：

【 支持 185 FPS 无限满帧 】支持原生 185FPS 无限满帧，行业独家 185FPS 零新增时延超帧，驾驭各种主流游戏，支持全档位游戏满帧体验。

【DLSS4 同代体验超帧技术】让不支持 185FPS 的手游也能稳跑 185FPS，大幅提升游戏帧率，大幅降低超帧功耗。

此外，一加 16 手机将搭载新的自研“电竞三芯”：

【 自研电竞网络芯片 G3 】行业首颗专为游戏低时延设计，打造全场景最低游戏时延的芯片；蜂窝游戏平均时延降低 13.39%，Wi-Fi 传输稳定性提升 18.5%，Wi-Fi 抢网能力提升 11.5%。

【 自研灵犀触控芯片 T3 】行业领先游戏触控，操控又稳又准；并与多家射击游戏深度「联合优化」，带来触控极致体验；同时支持游戏手感私人定制，带来行业最全触控设置。

【自研超级显示芯片 P4】行业首颗专为最快超高刷设计的显示芯片，采用“行业最先进”显示芯片工艺制程，晶体管数量提升 20%，数据承载性能提升 25%。

具体游戏体验方面，一加 16 手机打造了原生 185 超高帧游戏生态：

行业首发《和平精英》原生 185FPS 超高帧模式；

行业首发《暗区突围》原生 185FPS 超高帧模式；

行业首发《逆战未来》原生 185FPS 超高帧模式；

适配《穿越火线》原生 185FPS 超高帧模式；

适配《萤火突击》原生 185FPS 超高帧模式；

行业首发《火影忍者》手游原生 185FPS 超高帧模式。

此外，一加 16 现已成为新一代和平精英职业联赛官方比赛用机。