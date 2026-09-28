蔚来计划到 2030 年累计建成万座换电站，预计届时换电网络年电力需求超百亿度

IT之家 9 月 28 日消息，今天（28 日）上午，蔚来公布数据显示，截至 9 月 27 日，公司在充换电技术和基础设施领域已累计投入超过 200 亿元，在全国建成 9433 座充换电站，其中换电站 4126 座、充电站 5307 座、充电桩 30598 根；已累计提供充换电服务共计超 2.2 亿次，其中换电服务超 1.25 亿次、充电服务超 9900 万次。

蔚来能源计划到 2030 年累计建成 1 万座换电站，预计届时蔚来换电网络年电力需求将超过 100 亿度。

据IT之家了解，同日，蔚来公司与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作。双方达成技术、运营、资本全方面合作共识，将联合投资双方充换电业务主体公司，共享充换电技术与标准，共建充换电服务网络，共同探索中国汽车产业开放协同、合作共赢的全新范式。

根据规划，蔚来公司将入股吉利控股集团旗下浩瀚能源，交易完成后蔚来公司将持有浩瀚能源 10% 股权，双方充电资源将全面互联互通，共同提升充电网络的覆盖能力和运营效率。

到 2027 年底，吉利计划建成超 2.2 万座充电站，超 10 万把充电枪，其中吉利智充站超 1.5 万座，智充枪超 5 万把，率先实现全国县级城市全面覆盖。