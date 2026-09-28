首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手表

荣耀手表 6 Pro 今起首销：纳米微晶陶瓷、穿戴首款双层 OLED 屏幕，首发 1699 元起

2026/9/28 11:48:02 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
评论：
感谢IT之家网友 不一样的体验Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 9 月 28 日消息，荣耀手表 6 Pro 系列今日正式开售，新品定位“心脏血压健康专家”，采用纳米微晶陶瓷材质，搭载灵瞳感知系统，支持心脏停搏监测、无感血压 2.0 等功能，首发价 1699 元起

荣耀手表6 Pro 标准版 精钢黑 黑色氟橡胶表带1

京东荣耀手表 6 Pro1699 元起直达链接

据介绍，荣耀手表 6 Pro 双系列五款设计，搭载 1.5 英寸像素光刻屏（穿戴首款双层 OLED 屏幕），首次将半导体高精度光刻技术引入腕间像素设计，同时搭载双层 OLED + MagicOS 全新通透毛玻璃动效，全局激发亮度 4500nits

荣耀将“主动社会求救”能力引入心脏骤停等极端场景。面对心脏停搏风险，荣耀健康系统可自动识别并分级提醒，从 1.5~3 秒后台动态评估，到 3 秒以上强震动预警，逐级响应

当手表监测到停搏达到极高风险时，手表将依次呼叫紧急联系人，全屏显示 AED 复苏提示，并向周围人群发出求助信息，在无法发声时，依然持续呼救。

系列新表搭载灵瞳感知系统和北极星定位系统，分布式布局与多波长协同实现多维信号的深度感知，支持无感血压 2.0，新增 AI 解读，关联活动、作息、情绪与血压变化等功能。手表数据还可以直连三诺动态血糖仪，抬腕即可了解血糖动态。

荣耀手表 6 Pro 支持同时接收并管理荣耀手机与 iPhone 消息通知，最长可达 18 天长续航，常规使用续航达 10 天，开启 AOD 常亮显示后续航可达 7 天，全维健康检测模式最长使用时长为 4 天。

IT之家附荣耀手表 6 Pro 对比上代升级点如下：

京东荣耀手表 6 Pro1699 元起直达链接

2026 年数码家电政府补贴持续进行中，IT 之家为大家汇总国补领券地址，买数码家电之前记得领取。

数码补贴：点此领券

  • 手机 / 平板 / 3C 数码支持 8.5 折政府补贴，不超过 6000 元的产品至高立减 500 元。

家电补贴：点此领券

  • 多类家电支持 8.5 折政府补贴，单品至高补贴 1500 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：荣耀手表 6 Pro双层 OLED灵瞳感知系统智能手表

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知