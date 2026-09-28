荣耀手表 6 Pro 今起首销：纳米微晶陶瓷、穿戴首款双层 OLED 屏幕，首发 1699 元起

IT之家 9 月 28 日消息，荣耀手表 6 Pro 系列今日正式开售，新品定位“心脏血压健康专家”，采用纳米微晶陶瓷材质，搭载灵瞳感知系统，支持心脏停搏监测、无感血压 2.0 等功能，首发价 1699 元起。

据介绍，荣耀手表 6 Pro 双系列五款设计，搭载 1.5 英寸像素光刻屏（穿戴首款双层 OLED 屏幕），首次将半导体高精度光刻技术引入腕间像素设计，同时搭载双层 OLED + MagicOS 全新通透毛玻璃动效，全局激发亮度 4500nits。

荣耀将“主动社会求救”能力引入心脏骤停等极端场景。面对心脏停搏风险，荣耀健康系统可自动识别并分级提醒，从 1.5~3 秒后台动态评估，到 3 秒以上强震动预警，逐级响应。

当手表监测到停搏达到极高风险时，手表将依次呼叫紧急联系人，全屏显示 AED 复苏提示，并向周围人群发出求助信息，在无法发声时，依然持续呼救。

系列新表搭载灵瞳感知系统和北极星定位系统，分布式布局与多波长协同实现多维信号的深度感知，支持无感血压 2.0，新增 AI 解读，关联活动、作息、情绪与血压变化等功能。手表数据还可以直连三诺动态血糖仪，抬腕即可了解血糖动态。

荣耀手表 6 Pro 支持同时接收并管理荣耀手机与 iPhone 消息通知，最长可达 18 天长续航，常规使用续航达 10 天，开启 AOD 常亮显示后续航可达 7 天，全维健康检测模式最长使用时长为 4 天。

IT之家附荣耀手表 6 Pro 对比上代升级点如下：

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