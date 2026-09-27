消息称华为新一代 MatePad Mini 小平板配备 5G+ 双层 OLED，续航有提升

IT之家 9 月 27 日消息，微博博主 @智慧皮卡丘 今日爆料称，某厂新一代小平板预计将配备 5G+ 双层 OLED 面板，续航有提升。

后续有用户在评论区表示：“华为 MatePad Mini 二代”，博主回复道：“ ”；另一名用户则表示：“这下相当于配置更好的阔直板放大版了”，博主则回复称：“ ”。

从博主文中 Tag 暗示和回复中我们不难看出，这款平板预计是华为的新一代 MatePad Mini。

结合博主 @数码闲聊站 此前爆料，某厂迭代小平板采用 OLED 极窄四等边设计，搭载 9 系迭代旗舰级芯片，同样有 5G 通信版本，目前早期工程机电池加了不少，有评估 NFC，预计为华为新一代 MatePad Mini。

据IT之家了解，目前在售的华为 MatePad Mini 小平板发布于 2026 年 9 月，有悦读版、常规版、柔光屏等多个版本。

▲ 华为 MatePad Mini

华为 MatePad Mini 搭载 8.8 英寸 2560*1600p 16:10 OLED 屏，采用 2.99mm 四等边 + 挖孔屏设计，92% 屏占比，支持 120Hz 高刷、1800 尼特 HDR 动态显示。还支持双向北斗卫星短信、华为平板首次支持灵犀通信、华为 M-Pencil Pro 手写笔。