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森海塞尔 MOMENTUM 5 头戴式耳机新增焦糖棕、薰衣草配色，3299 元

2026/9/28 15:39:46 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 9 月 28 日消息，森海塞尔 MOMENTUM 5 头戴式耳机现已新增焦糖棕、薰衣草两种配色，定价均为 3299 元

京东森海塞尔 MOMENTUM5 头戴式耳机 3299 元直达链接

IT之家从商品页面获悉，新品采用森海塞尔自主研发的 42 毫米动圈驱动单元，其灵感源自经久不衰的高保真 HD600 系列，搭配数十年的声学调校经验。

新品兼容 SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive 等主流编解码器，更搭载骁龙畅听 TT 技术，支持 aptX Lossless 编解码器，可以通过蓝牙实现 CD 品质的无损音频传输（16 bit/44.1kHz）。配合 Hi-Res 认证，支持无线高解析音频、杜比全景声空间音频。

森海塞尔提升了 MOMENTUM5 无线耳机的降噪性能 —— 麦克风数量比上一代产品翻了一倍变成 8 个，升级的抗风模式可以有效阻挡自然风声。

续航方面，新品开启主动降噪时，电池续航最长 57 小时。充电 10 分钟，即可播放 7 小时。

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关键词：MOMENTUM 5头戴式耳机森海塞尔

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