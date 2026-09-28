字节火山引擎发布 Seedance 影视合作计划：提供 Token 补贴，单项目激励最高达百万

IT之家 9 月 28 日消息，9 月 27 日，在第十届平遥国际电影展期间，字节跳动旗下火山引擎正式发布 Seedance 影视合作计划，将面向全球专业影视项目提供 Token 补贴、宣发资源及技术与工具支持，单个项目激励最高可达百万人民币。

IT之家附作品类型：

电影长片、系列剧集、动画作品、创意短片

合作对象：

影视制作机构、电影节等行业组织、导演及主创团队、内容与发行平台

创作方式：

全 AI 生成：以 Seedance 完成影片画面的全流程创作

AI+ 真人：真人实拍和 AI 生成混合的创新制作形态

影片参与要求：

非成品影片：影片在筹备、制作阶段均可参与，不接受已制作完毕的成片。

深度使用 Seedance：全片视频生成环节 100% 由 Seedance 实现，模型深度参与创作。

场景突破性：重点支持将 AI 与传统影视制作深度融合，在制作方法与工作流程上实现创新突破的项目。

字节跳动于今年 7 月在国内推出 Seedance 2.5 视频 AI 模型，延续 Seedance 2.0 统一的多模态音视频联合生成架构，重点提升长叙事、多模态参考和编辑能力。Seedance 2.5 将单次视频生成时长从 15 秒提升至 30 秒，并支持多轮延长。官方称，模型可在 30 秒内组织多个具备逻辑关联的镜头，让故事可以按照铺垫、推进、转折、收尾展开。

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