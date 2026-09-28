百人战术 FPS《战狗》销量突破 300 万份，抢先体验开启仅两周

IT之家 9 月 28 日消息，第一人称射击游戏《战狗》（WARDOGS）官方昨日宣布，本作开启抢先体验两周后，总销量已突破 300 万份。

《战狗》由英国开发商 Bulkhead 制作、Team17 发行，于 2026 年 9 月 10 日在 Steam 平台开启抢先体验，国区售价为 149 元。游戏主打大规模军事沙盒玩法，支持最多 100 名玩家同场竞技，融合了战术枪战、诸兵种联合作战以及建造与破坏机制等元素。

销量增长曲线方面，游戏发售次日即突破 125 万份，5 天内达到 200 万份，至 9 月 27 日累计突破 300 万份。Steam 同时在线峰值在 9 月 13 日超过 42.8 万人，目前仍维持在 33 万人以上。

《战狗》第二赛季已定于 2026 年 10 月 15 日上线，核心更新为引入动态天气系统，官方预告片展示了战场上突降暴雨的场景。第二赛季还将进行一次完整的进度重置，所有玩家的等级、已解锁内容与段位排名均将清零。官方解释称，此举旨在重新平衡竞技环境，防止长时间游玩的玩家持续占据统治地位，并维持游戏内经济体系的推进动力。

主机版方面，Bulkhead 确认《战狗》将于 2028 年登陆 Xbox 和 PS5 平台，游戏在 Steam 抢先体验期间定价 39.99 美元（IT之家注：现汇率约合 268.7 元人民币），随着内容扩充，正式版价格预计将上调。Bulkhead 首席执行官 Joe Brammer 表示，团队确实承受着推出主机版的压力，但不希望因此让员工陷入加班赶工的境地。

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