中国科学院院士李景虹：我国锂资源对外依存度高达 72%，2026 是钠离子电池规模化发展元年

IT之家 9 月 28 日消息，钠离子电池产业链与标准发展论坛于上周在四川省自贡市举行。

中国科学院院士、清华大学教授李景虹在《新型储能产业发展现状及趋势》报告中指出，2026 年是钠离子电池规模化发展元年。“十五五”将能源列为未来支柱产业，是重大战略性产业调整。我国新型储能产业将保持 30% 以上年增速。

李景虹表示，从发展历程看，2010 至 2015 年为探索期，2016 至 2020 年为配套发展期，“十四五”进入独立快速发展期，国内新型储能装机实现 45 倍增长。产业结构发生根本性转变，“十三五”末期抽水蓄能占比 68%、新型储能仅占 8%，当前新型储能占比已达 68.7%。目前锂电储能占比 97.5%，预计“十五五”钠电等新型电池市场占比将持续提升。

李景虹还提到，我国锂资源对外依存度高达 72%，钠电凭借温度适应性和安全性能优势，可与锂电形成场景互补。我国储能产业链完备，在世界占有主导地位。

中国科学院物理研究所研究员、中科海钠董事长胡勇胜指出，钠资源储量丰富、提取容易、成本低廉，能够从根源上解决储能产业资源卡脖子问题，但在商业化落地进程中仍面临多项技术挑战。其中，目前层状氧化物体系钠离子电池产品能量密度达到 165Wh/kg，下一步目标提升至 180Wh/kg，但提升充电电压会引发材料相变、界面副反应，是当前核心技术难题。他表示，伴随 2026 年消费税政策调整，钠电产业只有两年政策窗口期，行业需抢抓机遇、乘势而上，全力推动钠离子电池规模化、商业化落地。

武汉大学教授曹余良指出，层状氧化物、聚阴离子、普鲁士蓝三类钠电技术路线各有优劣。其中聚阴离子材料体系循环寿命长、稳定性高、高低温性能优异，高度适配储能场景，规模化发展后，钠电池电芯成本有望降至 0.3 元每瓦时以下。成本测算依据清晰，正负极、电解液单价控制在 2 万元每吨，叠加壳体、有机溶剂等辅料成本优化，电芯端仍有充足降本空间。

IT之家获悉，论坛现场公布里首批钠离子电池针刺测试通过名单，共 13 家企业的 16 款产品通过测试，包括：珈钠能源、希倍动力、亿纬锂能、华钠芯能、汉行科技、华宇钠电、安庆超仁能源、盘古新能源、璞钠能源、兆瑞新能源、海四达钠星、皇冠储能、钠术新能源。