华为余承东发布会 PPT 鸿蒙智行“五界”品牌顺序重排，AITO 问界被移至最右

IT之家 9 月 28 日消息，在今天的智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会上，华为常务董事、产品投资委员会主任、终端 BG 董事长余承东重申，问界是鸿蒙智行合作的第一个品牌，现在是华为赋能，交给赛力斯主导，车主所有权益不受影响。

IT之家注意到，在余承东背后的 PPT 上，鸿蒙智行“五界”品牌迎来重新排序。在此前的发布会上，“五界”顺序为：

AITO 问界（赛力斯）、LUXEED 智界（奇瑞）、STELATO 享界（北汽）、MAEXTRO 尊界（江淮）和 SAIC 尚界（上汽）。

而在此次发布会上，原本在最左侧的 AITO 问界，现在被移动至了最右侧。最新的鸿蒙智行“五界”品牌的排序如下：

MAEXTRO 尊界（江淮）、STELATO 享界（北汽）、LUXEED 智界（奇瑞）、SAIC 尚界（上汽）和 AITO 问界（赛力斯）。

目前，鸿蒙智行官网暂未调整顺序，依旧为最初的“问智享尊尚”排序。而华为商城已于本月中旬进行了调整，遵循“尊享智尚问”的排序。目前尚不知晓鸿蒙智行官网后续是否会进行调整，IT之家也会持续关注。

另外，鸿蒙智行官方今日发布的海报也采用了最新排序（尊享智尚问）。

作为参考，今年 9 月 15 日，鸿蒙智行发布了关于问界合作模式的说明，宣布即日起，问界将在鸿蒙智行合作框架下探索新合作模式：产品定义、产品设计、品牌营销、渠道零售、服务体系由赛力斯主导，华为终端参与赋能。所有问界用户的既有权益及后续服务不受影响。

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