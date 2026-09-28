阿维塔 T09 官图公布，定位“50 万级科技新旗舰”

IT之家 9 月 28 日消息，阿维塔 T09 全球首秀定档 10 月 11 日，官方此前宣称该车是“50 万级科技新旗舰”。阿维塔官方今日公布了 T09 官图。
IT之家注意到，工信部 9 月 8 日发布第 411 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，阿维塔 T09 完成申报。
本次申报的阿维塔 T09 为插电式混合动力运动型乘用车，长宽高分别为 5285/2025/1810 或 1820mm，轴距 3150mm。
IT之家注意到，申报的两款车型动力系统参数有所区别：
第一款搭载 JL469ZQ1 型号发动机，由重庆长安汽车股份有限公司生产，排量 1497 ml，功率 110kW，发动机最大净功率 105kW；前后驱动电机型号分别为 AYDM05/XTDM81，峰值功率分别为 180kW / 310kW；整备质量 2880kg / 2968kg，总质量 3505kg，最高车速 220km/h。
第二款搭载 JL478ZQ1 型号发动机，排量 1998 ml，功率 155kW，发动机最大净功率 150kW；前 / 后左 / 后右驱动电机型号分别为 AYDM05/ATDM05/ATDM05，峰值功率分别为 180kW / 225kW / 225kW；整备质量 3035kg，总质量 3630kg，最高车速 220km/h。