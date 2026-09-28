李健回应荣耀 Magic9 系列定价：尽最大努力不把成本上涨压力完全传导给用户

9 月 28 日晚间消息，在荣耀 Magic 盛典暨荣耀 Magic9 系列新品发布会后，荣耀 CEO 李健、荣耀产品线总裁方飞、荣耀硬件工程部总裁刘洋、荣耀MagicOS 总裁孙建发与媒体对话。

此次荣耀 Magic9 系列包含荣耀 Magic9 Pro Max、荣耀 Magic9、荣耀 Magic9 超能版，售价 4499 元起。

荣耀 CEO 李健透露，Magic9 系列开售半小时，电商全平台销售同比上代旗舰系列增长 194%。

谈及产品定价，他表示，行业所有厂家都面临着内存暴涨、成本暴涨的巨大的压力。不同的厂家可能会有不同的思考，荣耀是尽最大努力不去把所有的成本上涨压力完全传导给用户。“你怎么待用户，用户也会怎么待你。我对团队内部的要求是，一定要向内挖潜，不断去降低我们的成本，提升我们的效率。尽可能把困难留给我们，如果完全的不做调整，我们也做不到。”

他指出，一家公司是不是真正以用户为中心，一个非常重要的评判标准就是，当用户利益和厂商利益发生矛盾的时候，到底是偏向用户还是偏向自己。“所以这次我们尽可能的把困难留给自己，不能给用户那么大的价格压力。“