荣耀手机：Magic9 系列开售 30 分钟，线上全平台销量同比上代增长 194%

感谢IT之家网友 Autumn_Dream、氺评座 的线索投递！
IT之家 9 月 28 日消息，荣耀手机宣布，荣耀 Magic9 系列开售 30 分钟，线上全平台销量同比上代增长 194%。
在今天举行的荣耀 Magic 盛典暨荣耀 Magic9 系列新品发布会上，荣耀 Magic9 系列正式发布，售价 4499 元起，IT之家附价格如下：
荣耀 Magic9 超能版
12GB+256GB：4499 元，国补到手价 3999 元
12GB+512GB：4999 元，国补到手价 4499 元
16GB+512GB：5499 元，国补到手价 4999 元
荣耀 Magic9
12GB+256GB：4999 元，国补到手价 4499 元
12GB+512GB：5499 元，国补到手价 4999 元
16GB+512GB：5999 元，国补到手价 5499 元
16GB+1TB：6999 元
荣耀 Magic9 Pro Max
12GB+256GB：6499 元
12GB+512GB：6999 元
16GB+512GB：7499 元
16GB+1TB：8499 元
摄影大师套装：10999 元
相关阅读：