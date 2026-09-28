首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手机

荣耀手机：Magic9 系列开售 30 分钟，线上全平台销量同比上代增长 194%

2026/9/28 17:28:55 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
评论：
感谢IT之家网友 Autumn_Dream氺评座 的线索投递！

IT之家 9 月 28 日消息，荣耀手机宣布，荣耀 Magic9 系列开售 30 分钟，线上全平台销量同比上代增长 194%

在今天举行的荣耀 Magic 盛典暨荣耀 Magic9 系列新品发布会上，荣耀 Magic9 系列正式发布，售价 4499 元起，IT之家附价格如下：

荣耀 Magic9 超能版

  • 12GB+256GB：4499 元，国补到手价 3999 元

  • 12GB+512GB：4999 元，国补到手价 4499 元

  • 16GB+512GB：5499 元，国补到手价 4999 元

荣耀 Magic9

  • 12GB+256GB：4999 元，国补到手价 4499 元

  • 12GB+512GB：5499 元，国补到手价 4999 元

  • 16GB+512GB：5999 元，国补到手价 5499 元

  • 16GB+1TB：6999 元

荣耀 Magic9 Pro Max

  • 12GB+256GB：6499 元

  • 12GB+512GB：6999 元

  • 16GB+512GB：7499 元

  • 16GB+1TB：8499 元

  • 摄影大师套装：10999 元

相关阅读：

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：荣耀手机荣耀 Magic9

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知