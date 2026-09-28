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4499 元起：荣耀 Magic9 超能版手机发布，11000mAh 超大电池、支持主动散热

2026/9/28 16:05:05 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream不一样的体验 的线索投递！

IT之家 9 月 28 日现场消息，荣耀今日召开新品发布会，推出 Magic9 超能版手机。新品主打 11000mAh 超大青海湖电池，采用 6.81 英寸大屏设计，配备第五代骁龙 8 至尊版移动平台，辅以主动散热系统，定价 4499 元起，即日起开启首销。

IT之家附该机各版本定价如下：

  • 12+256GB：建议零售价 4499 元，国补到手价 3999 元

  • 12+512GB：建议零售价 4999 元，国补到手价 4499 元

  • 16+512GB：建议零售价 5499 元，国补到手价 4999 元

京东荣耀 Magic9 超能版 4499 元起，国补后 3999 元起直达链接

IT之家在发布会现场获悉，荣耀 Magic9 超能版提供幕布黑、开场白、橄榄青、爆米黄四种配色，配备 6.81 英寸大屏幕，峰值亮度可达 10000nits，整机重量 227g，宽度 76.7mm，厚度 8.1mm。

规格方面，这款手机搭载第五代骁龙 8 至尊版芯片，超大核最高频率可达 4.6GHz。辅以新一代荣耀东风涡轮散热系统，号称“安卓旗舰唯一主动散热”，风扇转速可达 30000 rpm / min，效率提升 30%。游玩某国民级重载 RPG 游戏可实现 30 分钟平均帧率 59.46 FPS（最高画质）。

同时，这款手机搭载 11000mAh 青海湖电池，号称“旗舰机史上最高电池容量”，支持 80W 有线快充、50W 无线超级快充。配备自研射频增强芯片 C3，支持 IP68/IP69/IP69K 满级防尘防水

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