全新领克 20 上市：全系标配激光雷达、800V 高压平台，限时专享价 11.88 万元起

IT之家 9 月 28 日消息，全新领克 20 纯电轿车上市，全系标配激光雷达、800V 高压平台等，官方指导价 12.38 万元起，限时专享价 11.88 万元起。
IT之家附价格如下：
飞驰版官方指导价 16.38 万元，限时专享价 15.88 万元
630 超长续航 Ultra 官方指导价 15.38 万元，限时专享价 14.88 万元
630 超长续航 Max 官方指导价 14.38 万元，限时专享价 13.88 万元
545 长续航 Max 官方指导价 13.38 万元，限时专享价 12.88 万元
545 长续航 Pro 官方指导价 12.38 万元，限时专享价 11.88 万元
新车定位精致驾趣纯电 SUV，属于领克 Z20 的改款换代产品，基于 SEA 浩瀚架构打造，车长 4495mm、轴距 2755mm。此次“去 Z 回归”的更名，也标志着产品定位和配置的全面跃升，主要卖点包括：
动力与补能：全系标配全域 800V 高压平台与 6C 超高充电倍率，最大充电功率可达 460kW，电量从 10% 充至 80% 仅需约 12 分钟。车辆提供 545km 和 630km 两种 CLTC 续航版本。
智能驾驶：全系标配激光雷达，由 28 颗高精度智能感知单元构成感知硬件基础。搭载千里浩瀚 H5 辅助驾驶系统，并配备全场景泊车辅助与全方位主动安全辅助功能。
底盘与操控：搭载新一代 16 合 1 碳化硅油冷电驱，并配备 CCD 连续可变阻尼电控减震系统及爆胎稳定控制系统。
独特设计：外观配备“破风流光双尾翼”，增强运动感，全球首创 125L 电动前备箱。
舒适配置：内置 37.5L 车规级前冰柜和 6.8L 中扶手冷暖冰箱，并搭载 Lynk Sound 23 扬声器音响系统与流光环绕氛围灯。
智能交互：配备智能 AI 语音助手“超级 Eva”及多处生态拓展接口。