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全新领克 20 上市：全系标配激光雷达、800V 高压平台，限时专享价 11.88 万元起

2026/9/28 20:25:29 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 肖战割割Autumn_Dream华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 28 日消息，全新领克 20 纯电轿车上市，全系标配激光雷达、800V 高压平台等，官方指导价 12.38 万元起，限时专享价 11.88 万元起。

IT之家附价格如下：

  • 飞驰版官方指导价 16.38 万元，限时专享价 15.88 万元

  • 630 超长续航 Ultra 官方指导价 15.38 万元，限时专享价 14.88 万元

  • 630 超长续航 Max 官方指导价 14.38 万元，限时专享价 13.88 万元

  • 545 长续航 Max 官方指导价 13.38 万元，限时专享价 12.88 万元

  • 545 长续航 Pro 官方指导价 12.38 万元，限时专享价 11.88 万元

新车定位精致驾趣纯电 SUV，属于领克 Z20 的改款换代产品，基于 SEA 浩瀚架构打造，车长 4495mm、轴距 2755mm。此次“去 Z 回归”的更名，也标志着产品定位和配置的全面跃升，主要卖点包括：

  • 动力与补能：全系标配全域 800V 高压平台与 6C 超高充电倍率，最大充电功率可达 460kW，电量从 10% 充至 80% 仅需约 12 分钟。车辆提供 545km 和 630km 两种 CLTC 续航版本

  • 智能驾驶：全系标配激光雷达，由 28 颗高精度智能感知单元构成感知硬件基础。搭载千里浩瀚 H5 辅助驾驶系统，并配备全场景泊车辅助与全方位主动安全辅助功能。

  • 底盘与操控：搭载新一代 16 合 1 碳化硅油冷电驱，并配备 CCD 连续可变阻尼电控减震系统及爆胎稳定控制系统。

  • 独特设计：外观配备“破风流光双尾翼”，增强运动感，全球首创 125L 电动前备箱。

  • 舒适配置：内置 37.5L 车规级前冰柜和 6.8L 中扶手冷暖冰箱，并搭载 Lynk Sound 23 扬声器音响系统与流光环绕氛围灯。

  • 智能交互：配备智能 AI 语音助手“超级 Eva”及多处生态拓展接口。

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关键词：领克 20

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