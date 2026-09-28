全新领克 20 上市：全系标配激光雷达、800V 高压平台，限时专享价 11.88 万元起

IT之家 9 月 28 日消息，全新领克 20 纯电轿车上市，全系标配激光雷达、800V 高压平台等，官方指导价 12.38 万元起，限时专享价 11.88 万元起。

IT之家附价格如下：

飞驰版官方指导价 16.38 万元，限时专享价 15.88 万元

630 超长续航 Ultra 官方指导价 15.38 万元，限时专享价 14.88 万元

630 超长续航 Max 官方指导价 14.38 万元，限时专享价 13.88 万元

545 长续航 Max 官方指导价 13.38 万元，限时专享价 12.88 万元

545 长续航 Pro 官方指导价 12.38 万元，限时专享价 11.88 万元

新车定位精致驾趣纯电 SUV，属于领克 Z20 的改款换代产品，基于 SEA 浩瀚架构打造，车长 4495mm、轴距 2755mm。此次“去 Z 回归”的更名，也标志着产品定位和配置的全面跃升，主要卖点包括：