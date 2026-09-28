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华为鸿蒙 HarmonyOS 7 系统公测转正，首批覆盖 Mate 80 等系列机型

2026/9/28 21:09:42 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 9 月 28 日消息，华为官网最新信息显示，鸿蒙 HarmonyOS 7 系统已开启正式版升级，首批覆盖 Mate 80 / 70、Mate X7 / X6、Mate XTs 非凡大师、Pura 90 / 80、Pura X / X Max、 nova 16 / 15、畅享 90 等系列机型。

▲ IT之家开箱：华为畅享 90 Pro Max 实拍图赏

IT之家附华为鸿蒙 HarmonyOS 7 最新适配机型清单如下：

正式版

  • HUAWEI Mate 80 系列

  • HUAWEI Mate 70 系列

  • HUAWEI Mate X7 系列

  • HUAWEI Mate X6 系列

  • HUAWEI Mate XTs 非凡大师

  • HUAWEI Pura 90 系列

  • HUAWEI Pura 80 系列

  • HUAWEI Pura X Max 系列

  • HUAWEI Pura X 系列

  • HUAWEI nova 16 系列

  • HUAWEI nova 15 系列

  • 华为畅享 90 系列

  • HUAWEI MatePad Edge

  • HUAWEI MatePad Pro Max 系列

  • HUAWEI MatePad Mini 系列

  • HUAWEI MatePad 11.5 2026 系列

  • HUAWEI MateBook Fold 非凡大师 麒麟 X90 Plus

  • HUAWEI MateBook Fold 非凡大师

  • HUAWEI MateBook Pro 麒麟 X90 Plus

  • HUAWEI MateBook Pro

  • HUAWEI MateBook Pro S

  • HUAWEI MateBook 14 鸿蒙版

  • HUAWEI WATCH GT 7 系列

公测版

  • HUAWEI MatePad Pro 12 英寸系列

  • HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索

  • HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 紫金款

  • HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 尊界定制款

  • HUAWEI WATCH GT 6 系列

  • HUAWEI WATCH FIT 5 系列

  • HUAWEI FreeClip 2 系列

花粉 Beta 版

  • HUAWEI Mate 60 系列

  • HUAWEI MateX5 系列

  • HUAWEI Mate XT 非凡大师

  • HUAWEI Pura 70 系列

  • HUAWEI Pocket 2 系列

  • HUAWEI nova 16 SE

  • HUAWEI nova 14 系列

  • HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2025

  • HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2025

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2026 系列

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025 系列

  • HUAWEI MatePad 11.5 S 2025 系列

  • HUAWEI WATCH GT Runner 2

2026 年 10 月

  • HUAWEI nova 13 系列

  • HUAWEI nova 12 系列

  • HUAWEI nova Flip S

  • HUAWEI nova Flip

  • 华为畅享 70X（含尊享版）

  • HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2023 系列

  • HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2024 系列

  • HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2024

  • HUAWEI MatePad 11.5"S 2024 系列

  • HUAWEI FreeBuds Pro 5

  • HUAWEI FreeBuds Pro 4

  • HUAWEI FreeBuds 6

更多机型

  • HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 星钻绽放款

  • HUAWEI WATCH 5 系列

  • 华为智能门锁 2 系列

  • 华为智能门锁 M2

  • 华为智能门锁 X1

  • 华为路由 X3 Pro 日照金山

  • 华为路由 X1 系列

  • 华为凌霄子母路由 Q7 电线版

  • 华为凌霄子母路由 Q7 网线版

  • 华为鸿蒙智家智能主机 X2 系列

  • 华为智慧屏 MateTV 系列

在本月初的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端数突破 8500 万

此次突破为新系统的快速铺开奠定了坚实基础。三年以来，鸿蒙终端设备数持续增长，预计将在今年第四季度内突破 1 个亿。9 月 7 日起，HarmonyOS 7 面向首批多款机型陆续开放升级。

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