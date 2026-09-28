华为鸿蒙 HarmonyOS 7 系统公测转正，首批覆盖 Mate 80 等系列机型

IT之家 9 月 28 日消息，华为官网最新信息显示，鸿蒙 HarmonyOS 7 系统已开启正式版升级，首批覆盖 Mate 80 / 70、Mate X7 / X6、Mate XTs 非凡大师、Pura 90 / 80、Pura X / X Max、 nova 16 / 15、畅享 90 等系列机型。

▲ IT之家开箱： 华为畅享 90 Pro Max 实拍图赏

IT之家附华为鸿蒙 HarmonyOS 7 最新适配机型清单如下：

正式版 HUAWEI Mate 80 系列

HUAWEI Mate 70 系列

HUAWEI Mate X7 系列

HUAWEI Mate X6 系列

HUAWEI Mate XTs 非凡大师

HUAWEI Pura 90 系列

HUAWEI Pura 80 系列

HUAWEI Pura X Max 系列

HUAWEI Pura X 系列

HUAWEI nova 16 系列

HUAWEI nova 15 系列

华为畅享 90 系列

HUAWEI MatePad Edge

HUAWEI MatePad Pro Max 系列

HUAWEI MatePad Mini 系列

HUAWEI MatePad 11.5 2026 系列

HUAWEI MateBook Fold 非凡大师 麒麟 X90 Plus

HUAWEI MateBook Fold 非凡大师

HUAWEI MateBook Pro 麒麟 X90 Plus

HUAWEI MateBook Pro

HUAWEI MateBook Pro S

HUAWEI MateBook 14 鸿蒙版

HUAWEI WATCH GT 7 系列 公测版 HUAWEI MatePad Pro 12 英寸系列

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 紫金款

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 尊界定制款

HUAWEI WATCH GT 6 系列

HUAWEI WATCH FIT 5 系列

HUAWEI FreeClip 2 系列 花粉 Beta 版 HUAWEI Mate 60 系列

HUAWEI MateX5 系列

HUAWEI Mate XT 非凡大师

HUAWEI Pura 70 系列

HUAWEI Pocket 2 系列

HUAWEI nova 16 SE

HUAWEI nova 14 系列

HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2025

HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2025

HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2026 系列

HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025 系列

HUAWEI MatePad 11.5 S 2025 系列

HUAWEI WATCH GT Runner 2 2026 年 10 月 HUAWEI nova 13 系列

HUAWEI nova 12 系列

HUAWEI nova Flip S

HUAWEI nova Flip

华为畅享 70X（含尊享版）

HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2023 系列

HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2024 系列

HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024

HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2024

HUAWEI MatePad 11.5"S 2024 系列

HUAWEI FreeBuds Pro 5

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在本月初的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端数突破 8500 万！

此次突破为新系统的快速铺开奠定了坚实基础。三年以来，鸿蒙终端设备数持续增长，预计将在今年第四季度内突破 1 个亿。9 月 7 日起，HarmonyOS 7 面向首批多款机型陆续开放升级。