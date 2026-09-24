华为鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 SP6 版本开启推送，新增智能识别信息内容等功能

IT之家 9 月 24 日消息，华为鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 SP6 版本今日开启推送，首批面向 Mate 80 系列、Pura 90 系列、nova 16 系列等机型，系统包大小约 702.73MB。据介绍，本次更新优化了部分场景的显示效果，同时提升了整机系统稳定性。

IT之家附新版本更新内容如下：

文本通话支持声音修复，当发音不清晰时，使用该功能可让对方听得更清晰，轻松实现无障碍沟通（设置 > 关怀和无障碍 > 文本通话，需通过应用市场将小艺更新至 11.7.7.301 及以上版本）

需要注意的是，华为鸿蒙 HarmonyOS 系统常采取分批方式进行推送，未收到推送需继续等待。部分用户有快速升级的需求，可以通过“设置-软件更新-检查更新”尝试下载版本进行升级。

延伸阅读

鸿蒙 HarmonyOS 7 于 2026 年年中正式发布，华为将其定位为从手机操作系统迈向全场景 Agent OS 的关键一代。系统首次引入 Agent 架构，由端云协同的智能体框架 HMAF 支撑，云侧负责复杂推理、端侧负责本地感知与隐私保护，使系统从“被动响应”转向“主动服务”。

作为鸿蒙的智能助手，小艺的日活已达 1.8 亿，日均唤醒约 30 亿次。文中提到的声音修复、文本通话等功能，均需通过应用市场将小艺升级至 11.7.7.301 及以上版本后才能使用。

实况窗是鸿蒙系统将关键信息主动送达系统界面的能力，以悬浮卡片或胶囊形态在状态栏、锁屏和通知中心持续呈现，用户无需反复打开 App 即可查看进度。此前铁路 12306 的检票口与发车时间、外卖进度、航班登机状态等均已接入该能力，此次更新进一步将挪车提醒、候补车票成功等信息纳入实况窗展示。

小艺声音修复功能专为三级和四级言语障碍用户设计，基于华为自研语音大模型实时修复发音不清、韵律不整的问题，并支持音色克隆，在保留用户独特音色的同时提升可识别度。据华为介绍，中国言语残疾人数预计达 700 万，听障人士超过 2700 万，约八成听障朋友依靠口语交流；该功能还可将对方语音实时转为文字，帮助用户在面试、社交等场景中顺畅沟通。

此次首批推送的机型中，Pura 90 系列于 2026 年 4 月 20 日发布，包含 Pura 90、Pura 90 Pro、Pura 90 Pro Max 三款，标准版搭载麒麟 9010S，Pro / Pro Max 首发麒麟 9030S；nova 16 系列则于 2026 年 6 月 1 日发布，涵盖 nova 16、nova 16 Pro、nova 16 Ultra、nova 16z 等机型。