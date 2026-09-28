雷柏带来 VT2 / VT2s Air MAX V2 鼠标：nRF54LM20 主控，329 元

IT之家 9 月 28 日消息，雷柏 (RAPOO) 现已推出 VT2 / VT2s Air MAX V2 鼠标。这两款产品兼顾轻质量、高性能、低功耗，丰富了 VT2 / VT2s V2 家族矩阵，本体定价 329 元。

VT2 / VT2s Air MAX V2 基于 Nordic nRF54LM20 主控，搭配原相 PAW3955 光学传感器、120M 光学微动（左右键）、2M 光学滚轮编码器；内置 300mAh 电池，1kHz 回报率下续航 275hr。

其在有线与无线模式下均支持 8kHz 传输回报率、8kHz 按键扫描率、20000+ fps 光学引擎帧率，全链路按键延迟低至 0.155ms。

VT2 Air MAX V2 三维 126×63×40 (mm)，面向中大手用户，支持全部握姿，质量 49±2g；VT2s Air MAX V2 三维 119×62×39 (mm)，面向中小手用户，适合抓握、指握，质量 47±2g。

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