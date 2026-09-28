长城大狗 HEV 混动版车型上市，限时换新价 10.59 万元起

IT之家 9 月 28 日消息，哈弗汽车宣布长城大狗 HEV 混动版正式上市。新车提供两驱和四驱车型，限时优惠换新价 10.59 万元起。

三款车型分别为 Hi2 电混 Pro 版、Hi4 电混 MAX 版和 Hi4 电混 MAX 领航版。建议零售价分别为 11.99 万元、12.99 万元和 13.79 万元，限时优惠换新价分别为 10.59 万元、11.59 万元和 12.39 万元。

外观方面，新车延续大狗家族方盒子造型，保留现款格栅样式，并新增半封闭式中网饰板版本。部分车型中网配备三色点状装饰件，车身侧面标配车顶行李架与天窗。车窗压条提供镀铬、亮黑色两种风格。

内饰延续燃油版设计，副驾配备标志性扶手，换装两辐式方向盘，搭载大尺寸悬浮中控屏。中央岛台保留实体物理按键，同时配备全景天窗。

智能驾驶方面，新车搭载 Coffee Pilot 3 Lite 辅助驾驶系统，全车配备 26 个智慧传感器，包含 4D 毫米波雷达，支持高速与城市 NOA。

能耗方面，新车发动机热效率为 41.5%，依托智能解耦技术，可实现节油 0.4L/100km。WLTC 综合油耗两驱版为 5.2L/100km，四驱版为 5.65L/100km。

动力方面，新车搭载 1.5T 混动系统，发动机最大功率 115 千瓦，系统综合扭矩 670N·m，0-100km/h 加速时间 6.6 秒。车辆配备电控机械牙嵌式差速锁、iTVC 智能扭矩矢量控制，拥有 50:50 轴荷比。

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