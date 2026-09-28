马斯克 SpaceX 成功完成星舰第 14 次试飞，首次入轨、返回、溅落并部署 26 颗卫星

IT之家 9 月 28 日消息，北京时间 20 时 48 分，SpaceX 星舰在得克萨斯州星际基地开启第 14 次试飞，首次尝试将上级飞船送入地球轨道。

升空约 6 分 50 秒之后，超重型助推器 B21 按计划完成溅落。随着 S41 刚刚完成溅落，SpaceX 首次实现星舰轨道飞行，为此次任务划上了一个相对圆满的句号。

由于星舰一台真空发动机出现故障，因此 S41 在升空约 25 分钟后仅能通过单台猛禽发动机进行点火，但最终仍成功进入约 275km 的地球轨道。这也是它首次真正进入地球轨道。

此次任务原计划持续约 10 小时，但 SpaceX 宣布，飞行团队将在“星舰”进入轨道约 3 小时后，将其安全引导至预先划定的太平洋海域，任务将提前结束。

此次任务中，“星舰”首次成功进入地球轨道，并完成 26 颗星链 V3 卫星部署；SpaceX 表示，星链团队已与全部 26 颗卫星取得联系。这是星舰首次执行真正的轨道载荷部署任务，此前 13 次试飞均采用亚轨道轨迹。

随着 S41 入轨成功，星舰首次从试验性亚轨道飞行进入实际轨道任务阶段

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