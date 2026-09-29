苹果首款折叠 iPhone Duo 待机模式前瞻：史努比等 5 种界面、配新表盘编辑器

IT之家 9 月 29 日消息，消息源 @itspdfu 昨日（9 月 28 日）在 X 平台发布推文，通过挖掘 iOS 27.1 系统代码，发现苹果首款折叠 iPhone Duo 在开启待机（StandBy）模式后，会新增 5 个全新界面，并增强自定义编辑器。

待机模式于 2023 年 9 月随 iOS 17 系统引入，在 iPhone 横向放置并充电时，屏幕可显示时钟、日历、照片或小组件等信息，类似智能显示屏。iPhone Duo 因双屏结构，该模式将支持更复杂布局与多任务视图。

根据目前曝光的代码细节，iPhone Duo 支持 5 个界面：

Home Camera（支持最多九路摄像头画面同屏显示）

Home Module（智能家居模块）

Flow（其中 Flow 表盘代码含 ResponsiveArt 字段，暗示其可能为动态动画表盘）

Fade（暂未发现具体说明）

Snoopy（史努比）

iPhone Duo 将配备新版表盘编辑器，操作逻辑接近现有 iPhone 与 Apple Watch 的编辑界面。用户可左右滑动调整模拟时钟样式、数字样式、亮色 / 暗色模式，并自定义表盘背景与指针颜色，部分表盘还支持嵌入两个小组件。

IT之家附上相关截图如下：

在表盘布局方面，代码显示五种排列方式：StandBy、Stacked、Top、Middle、Bottom。推测除 StandBy 外，其余布局可能专用于 iPhone Duo 展开如书本时的横向显示场景，以适配双屏形态下的信息排布需求。

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