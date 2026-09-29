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华为 Mate 90 系列年度旗舰手机亮相，定档 10 月 1 日正式发布并开售

2026/9/29 8:32:08 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 9 月 29 日闪讯速报，华为终端刚刚宣布，Mate 90 系列年度旗舰手机将在 10 月 1 日 10:00 正式发布，并定于当日 12:08 开售。

华为官方还公开了 Mate 90 Pro Max 典藏版手机的官图，新机回归了类似 Mate 60 系列手机的双拼设计，此次新提供了一款绿色款。

据IT之家此前报道，消息称华为 Mate 90 系列线下开始分货，四款机型的 SKU 也已曝光

  • Mate 90 版：12+256GB/12+512GB/12+1TB，黑 / 白 / 粉 / 绿

  • Mate 90 Pro 版：12+256GB/12+512GB/16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 橙 / 绿

  • Mate 90 Pro Max 版：16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 金 / 绿 / 摄影套装

  • Mate 90 RS 版：16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 红

最新爆料显示，华为 Mate 90 系列手机将搭载最新麒麟旗舰处理器，延续星环设计，RS 是八边形，疑似调整为全系三摄 + 单潜望长焦方案。目前，麒麟 9050 Pro 处理器已正式发布，这枚处理器也是首款逻辑折叠 τ 芯片。据称，第一代 τ 芯片最佳性能设备还是得等华为 Mate 90 Pro Max。

关于华为 Mate 90 系列新机的更多消息，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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关键词：华为华为 Mate 90

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