英伟达 CEO 黄仁勋回应 AI 模型蒸馏争议：这是市场竞争行为

IT之家 9 月 29 日消息，英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）表示，AI 模型蒸馏 —— 也就是利用其他模型的输出结果来训练新模型，属于市场竞争行为；然而白宫方面却将该做法定性为盗窃。

IT之家注意到，美国财政部长斯科特 · 贝森特（Scott Bessent）曾在 7 月将蒸馏称作“盗窃”，并威胁要对利用这一手段从美国自研模型中汲取技术能力的海外公司实施制裁。

但在当地时间周一，黄仁勋做客美国消费者新闻与商业频道（CNBC）节目《财经早间（Squawk Box）》，当被问到模型蒸馏算不算“劫掠”时，他给出答复：“这叫做竞争。（That's called competition.）”

他说：“你完全可以尽情测试别家的产品。”他还补充，也有企业为了搞懂英伟达产品的工作原理，把英伟达的产品拆解剖析到几乎只剩骨架。

“我当然不希望他们这么做。我当然希望没有任何人研究借鉴我们的产品，让我们顺风顺水一路发展下去。但说实话，竞争会让所有事物变得更好。”

黄仁勋称：“如果你不喜欢这种情况，不想别人使用你的产品，你只需要了解自己的客户，把对应的服务关闭就好了。”

本月早些时候，美国网络安全与基础设施安全局指责中国 AI 企业正在开展“工业规模的知识蒸馏行动”，认为此举违反了美国企业的用户服务协议。

Anthropic 也于本月早些时候表态，称其发现开发千问（Qwen）系列模型的阿里巴巴以及深度求索（DeepSeek）两家企业都存在“非法蒸馏”行为。

中国方面已经驳斥了上述相关指控。