三星 Galaxy S27 Ultra 手机影像爆料：色调更暖、高光压制更强、暗部更干净

IT之家 9 月 29 日消息，数码博主 @i冰宇宙 今天（9 月 29 日）发布微博，称相比较 Galaxy S26 Ultra，三星新旗舰 Galaxy S27 Ultra 在相机成像方面出现三项明显变化。

IT之家附上微博完整内容如下：

独家详细爆料：Galaxy S27 Ultra 相比 S26 Ultra，相机成像出现了三个非常明显的变化：

1. 整体色调从冷色明显转向暖色

这是最明显，也是拿到 S27 Ultra 后第一眼就能察觉到的变化。

相比 S26 Ultra 偏冷的成像风格，S27 Ultra 的整体色调明显变暖。两台手机拍摄同一个场景时，这种色彩倾向的差异会非常直观。

2. 对小面积高亮物体的压制能力明显增强

这一点尤其值得关注。

S26 Ultra 在拍摄远处面积很小、亮度很高的发光物体时，比如远处灯牌上的小字体、细小光源，有时候会压不住高光，导致这些区域亮度过高，轮廓和细节被光线覆盖。

S27 Ultra 对这类小面积高光的处理明显更好。原本可能呈现为亮黄色、接近过曝的光源，现在可以进一步压低亮度，呈现出更深的橙黄色，同时重新看清发光物体本身的轮廓。

而且这种改善同时体现在主摄和 5 倍长焦上，两颗摄像头都能够更好地压住这些细小的高亮区域。

3. 暗部噪点减少，画面更加平滑

S27 Ultra 的画面纯净度也有明显改善。

尤其是在暗部区域，之前比较容易看到的细碎噪点现在减少了，画面整体更加干净、平滑，夜景下会更加容易察觉这种变化。

简单总结 S27 Ultra 目前这三个明显的影像变化：

色调更暖、高光压制更强、暗部更干净。