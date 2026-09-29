中国一汽与广汽工业签署战略合作框架协议

IT之家 9 月 29 日消息，中国一汽、广汽工业今天（29 日）宣布签署战略合作框架协议。

IT之家附官方公告如下：

9 月 29 日，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）与广州汽车工业集团有限公司（以下简称“广汽工业”）正式签署战略合作框架协议。此举不仅是对国家关于汽车产业高质量发展号召的积极响应，更是两家企业基于市场发展趋势和自身发展需求的战略联袂，标志着双方合作迈向战略协同新阶段。

当前，中国汽车产业正处于由大向强、结构深度调整的关键阶段。作为中国汽车工业的领军企业与创新发展的核心驱动者，中国一汽和广汽工业在品牌建设、整车制造、市场布局、国际化经营、关键技术自主创新等方面各具优势、相得益彰。双方将依托资产资本联动，以科技创新为驱动力，逐步深化拓展合作边界，推动产业资源跨区域高效协同，携手实现经营提质增效，共促中国汽车产业发展升级。

未来，双方将恪守“市场导向、依法合规、平等互利、合作共赢”的原则，保持战略定力，筑牢机制保障，稳步推进各项合作，协力构建央企与地方国企战略协同的创新范式，为中国汽车产业高质量发展积蓄强劲动力。