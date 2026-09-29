美国拟让波音“星际客机”2028 年重返载人飞行

IT之家 9 月 29 日消息，据新华社报道，当地时间 28 日，美国国家航空航天局（下称 NASA）公布波音“星际客机”最新进展及任务安排，计划最早于今年 12 月或明年 1 月执行“星际客机-1”不载人飞往国际空间站任务，并计划于 2028 年执行“星际客机-2”载人飞行任务。

NASA 表示，“星际客机-1”任务将作为工程评估任务，检验飞船改进措施，验证改进后的热环境，获取系统认证所需的性能数据，并在“星际客机-2”载人任务前识别潜在风险。

NASA 还宣布，计划安排第五次和第六次“星际客机”往返国际空间站飞行任务，并将与波音公司和联合发射联盟公司合作，在“宇宙神 5”型火箭退役后，为“火神”火箭执行“星际客机”载人发射任务进行认证。

“星际客机”于 2024 年 6 月 5 日搭载两名美国宇航员前往国际空间站，执行首次载人试飞任务。飞船原计划在轨停留 8 至 14 天，但出现推进器故障和氦气泄漏等问题，被迫于当年 9 月不载人返回地球，两名宇航员则长时间滞留国际空间站，直至 2025 年 3 月改乘 SpaceX 的“龙”飞船返回地球。

今年 2 月，NASA 公布针对这一任务的调查结果，认定此次因飞船故障导致宇航员滞留国际空间站的试飞为严重程度等级最高的“A 类”事故，并提出 61 项旨在确保未来任务符合载人航天飞行高标准的建议。根据调查结果，波音公司已对“星际客机”服务舱进行热环境等方面的改进，NASA 将在“星际客机-1”任务中对相关改进进行评估。

据IT之家此前报道，本月早些时候，NASA 正与波音洽谈，希望让星际客机继续承担新的载人飞行任务。知情人士透露，双方讨论的方案包括未来数年安排星际客机执行至少 10 次新任务。

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