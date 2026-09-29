斩获 29 项艾美奖叠加新内容上线，苹果 Apple TV 创下开播以来单周最高收视纪录

IT之家 9 月 29 日消息，据 Deadline 报道，凭借斩获 29 项艾美奖以及《足球教练》（Ted Lasso）、《求救信号（Mayday）》等新上线内容的拉动，Apple TV 近期创下开播以来单周最高收视纪录。

几周之前，Apple TV 打破自身纪录，一共拿下 29 座艾美奖杯；其中黑马热剧《寡妇湾（Widow's Bay）》独揽 14 项大奖。

差不多同一时段，《流人（Slow Horses）》新季回归；由瑞安 · 雷诺兹、肯尼思 · 布拉纳领衔主演的影片《求救信号（Mayday）》正式上线；万众期待的《足球教练（Ted Lasso）》第四季也同步推出。

据报道，多重利好叠加之下，9 月 14 日所在的这一周，Apple TV 取得了平台有史以来最高的单周收视数据，同比大涨 67%。

苹果方面表示，9 月 4 日直接上线流媒体的电影《求救信号（Mayday）》，在上线之后的前 18 天，已经成为 Apple TV 平台有史以来首映表现最好的电影。 在美国市场，根据 Luminate 发布的 9 月 4‑10 日周度榜单，该片上线首周拿下榜单第一名，播放量达到 870 万次；第二周热度依旧居高不下，位列第二名。

报道同时提到，据 Apple TV 的数据，在一举斩获包括最佳喜剧剧集在内的 14 项大奖之后，《寡妇湾（Widow's Bay）》在艾美奖结束后的那一周，周环比播放量暴涨 280%。

报道称，收视上涨在美国、英国、加拿大、澳大利亚、巴西、墨西哥、德国、印度、波兰以及西班牙这些国家表现尤为突出。

另外，剧集《Pluribus》同样收获艾美红利，一共拿下六项奖项，其中蕾亚 · 希霍恩（Rhea Seehorn）摘得剧情类剧集最佳女主角。苹果的数据显示，艾美颁奖礼过后，该剧周环比播放量激增 200%。

报道称，艾美奖与新上线剧集固然是收视冲高的主要推手，而苹果近期对 iCloud+ 权益的扩容或许也起到了助推作用。

本月早些时候，苹果开始在超过 100 个国家和地区，把 Apple TV 权益免费捆绑进 iCloud+ 订阅套餐。这也同时让该流媒体服务首次进入 59 个全新市场，整体覆盖范围扩大至 170 个国家与地区。

Apple TV 单独订阅价格为每月 14.99 美元（IT之家注：现汇率约合 100.8 元人民币），也可以纳入 Apple One 捆绑套餐。