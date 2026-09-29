123 云盘调整空间规则后引发用户不满，官方致歉并披露优化方向

IT之家 9 月 29 日消息，123 云盘此前将原空间更名为“标准空间”，并新增“专业空间”。

专业空间为多副本分布式对象存储空间，官方称更安全、更高速。它用于存放用户独自存储的文件，如商用素材、监控、录播等。大于 10GB 的超大文件、分卷压缩文件组，以及直链、图床、视频转码服务产生的文件，也计入专业空间。其中，多副本分布式对象存储指同一数据在多个存储节点保存多份副本，以提升可靠性与访问速度。

标准空间为网络云存储空间，沿用重复文件与回收站文件不计容量机制。它用于存放用户转存自他人的文件、被他人转存的文件，以及其他非独自存储文件。

不管用户此前购买了多少 TB 容量，如今真正能用于自己上传文件、手机照片备份和文件夹自动备份的空间，都只有专业空间这部分，而原有的大容量空间主要只能用于转存他人文件，相当于把自己上传和转存彻底拆成了两套容量。

这引起了一些老用户的不满，对此，123 云盘于 9 月 28 日就调整发布致歉声明，称将不再简单按文件大小区分空间，并支持受影响用户退款。老用户免费配额为专业空间 50 GB 加标准空间 2 TB；升级时的历史文件统一计入标准空间，后续操作再按新规则判断。优化方案力争 2026 年 11 月前上线。

IT之家附致歉声明全文如下：

关于近期“专业空间”升级调整的说明与致歉

尊敬的 123 云盘用户：

您好！

近期，123 云盘上线“专业空间”并对部分服务规则进行调整，引发了大家的关注和讨论，也确实影响了部分用户，特别是老用户的正常使用。我们认真查看了大家的反馈、批评和建议，意识到本次调整在上线节奏、产品设计、规则说明和存量权益衔接等方面均存在不足。在此，我们向受到影响的用户致以诚挚歉意。

一、关于升级后出现的使用问题

本次升级上线较为仓促，前期测试和灰度验证不充分。上线后出现的程序 BUG、服务器性能波动以及页面提示不清等问题，导致部分用户无法正常使用，也让大家对新规则产生困惑。

经过研发团队紧急排查和修复，目前核心问题已基本恢复。如果您仍遇到文件异常、空间显示错误或其他影响正常使用的问题，请通过在线客服或技术支持渠道反馈，并尽量提供账号信息、问题截图和发生时间，以便我们快速处理。

对于首次报告关键 BUG 并帮助我们定位问题的用户，我们将予以感谢和奖励。

二、为什么进行本次调整

长期以来，网盘服务主要通过文件哈希去重等技术降低存储成本，使广大用户能够以较低价格获得较大的网络存储空间。但近年来，用户存储内容和行业成本环境正在发生明显变化：

一是 AIGC、短视频等内容快速增长，独有文件、多版本文件和个性化文件不断增多，文件去重效率下降；

二是存储硬件、带宽、机房和运维成本持续上升，网盘服务的长期运营压力增加；

三是部分用户存在高容量、低共享、长期在线存储等使用需求，例如商业视频素材、直播录屏、监控录像等几乎 0 共有率的文件，这类场景与面向个人日常存储、备份和分享设计的标准网盘空间存在差异。

为了保障服务的长期稳定运行，同时满足更专业、更大容量的存储需求，我们推出了“专业空间”，希望以接近商业云对象存储的标准，为特定需求用户提供服务；同时对原有标准空间规则进行调整，并根据不同用户等级赠送相应的专业空间容量。

但我们必须承认，本次方案没有充分平衡成本变化、产品定位与老用户既有使用习惯，对存量付费会员的权益延续、不同使用场景的兼容性以及规则透明度考虑不足。本应由平台通过更细致的产品设计解决的问题，却在仓促上线后变成了用户使用上的不便，责任在我们。

三、正在推进的优化方向

根据近期收集到的用户建议，产品和技术团队已形成初步优化方案，主要方向包括：

1. 提高各等级用户赠送的专业空间容量，并对老用户给予适当倾斜；

2. 优化空间归属规则，不再简单以文件大小区分文件所属空间；

3. 多人共有文件占用的存储空间由各拥有人账户均摊分担；

4. 完善存量会员权益过渡方案，确保用户已购买的服务在有效期内得到合理保障；

5. 更清晰地展示空间占用、规则变化和文件管理方式，减少用户理解成本；

由于产品调研、设计策划、功能开发需要一定的时间，优化方案暂时无法立即调整，我们力争在 2026 年 11 月前推出上线，届时将另行通知，望大家理解包涵。

四、关于退款与数据保障

如果您确因本次调整无法继续正常使用，可联系在线客服进行退款登记。我们将在核实订单信息和剩余权益后，按照原支付渠道退还剩余服务期间对应的费用。

除法律法规另有规定或用户违反服务协议等情形外，我们不会因本次规则调整擅自删除用户正常存储的文件，并将继续依法保障用户的数据安全和正常访问权益。

五、继续认真把产品做好

123 云盘运营 6 年来，始终希望通过产品创新回应大家的文件存储和分发需求，先后推出了分享流量包免登录提取、CDN 直链提取、按流量付费下载、浏览器打包下载、云桌面跨盘迁移、资源付费分享、回收站及重复文件不占容量等功能。

这次调整也提醒我们，任何涉及用户权益和使用习惯的变化，都必须更加充分地调研、论证和征求意见，并预留合理的过渡期。今后，我们会完善重大规则调整前的用户沟通和灰度验证机制，避免类似问题再次发生。

最后，再次向受到本次调整影响的用户表示歉意，也感谢大家一直以来的监督、批评和支持。

123 云盘团队

2026 年 9 月 28 日