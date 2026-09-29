IDC：今年上半年全球人形机器人出货近 2.5 万台同比增长 432.1%，中国独占 1.9 万台

IT之家 9 月 29 日消息，国际数据公司（IDC）最新发布的全球人形机器人跟踪报告显示，2026 上半年，全球人形机器人出货量接近 2.5 万台，同比增长 432.1%，产业发展进一步从技术验证向商业化应用探索阶段迈进。

IDC 预计，2030 年全球人形机器人出货量将超过 75 万台，市场将进入规模化应用加速发展阶段。

2026 年以来，全球人形机器人市场延续高速增长态势，产业发展进一步从技术验证迈向商业化应用探索。IDC 数据显示，2026 年上半年，全球人形机器人出货量近 2.5 万台，同比增长 432.1% ；市场规模超过 7.4 亿美元，同比增长 322.7%。

市场高速增长的同时，人形机器人产业的供需两端也正在发生积极变化：一方面，工业、物流等应用探索持续加速，头部厂商不断扩充生产能力；另一方面，中国市场开始出现面向个人消费者的小型人形机器人，家庭及个人市场逐步成为新的潜在增长空间。

此外，具身智能大模型快速迭代，机器人对复杂环境的理解、决策和任务执行能力持续提升，为人形机器人拓展更多应用场景提供技术支撑。

基于供给能力持续提升、应用场景加速拓展以及消费级市场逐步打开，IDC 上调了全球人形机器人长期市场预测，预计 2030 年全球人形机器人出货量将超 75 万台，较此前预测上调约 50%。

中国成为全球人形机器人市场增长的重要引擎。IDC 数据显示，2026 年上半年，中国人形机器人市场保持快速增长，出货量超 1.9 万台，同比增长 426.3%，占全球市场比重约 77.9%，成为全球人形机器人市场增长的重要驱动力。

随着人形机器人产品成熟度提升和应用探索持续深入，市场应用边界正在不断拓展。2026 上半年，科研教育、表演展示、政府（数采中心）等应用场景合计出货量占比已由 2025 年全年的 83.8% 下降至 69%，应用结构进一步多元化。

其中，科研教育场景持续下沉，从高校科研逐步向职业院校、中小学人工智能教育延伸；表演展示类应用占比有所下降；政府数采中心建设仍是当前重要出货方向。

与此同时，人形机器人开始加速向工业制造（汽车制造、高科技与电子、其他工业制造、航空航天等）、零售、交通物流、休闲旅游等更多行业延伸，厂商与行业用户持续推进场景验证和商业化应用探索。

工业制造是当前人形机器人应用探索的重要方向。汽车制造、高科技与电子及其他工业制造等行业具有较明确的智能化需求和半结构化作业环境，为人形机器人进入真实生产流程提供了较多落地机会。智元机器人 AGIBOT、优必选 Ubtech、银河通用 Galbot 等厂商重点布局工业领域。

与此同时，零售、交通物流、休闲旅游等服务行业开始出现更多应用探索，人形机器人正在从进一步向服务型工作场景延伸。

值得关注的是，家庭消费市场也开始出现实际出货。厂商推出小尺寸、低成本人形机器人，并通过电商等渠道触达个人消费者，提供儿童教育、个人陪伴等功能。随着 2026 下半年个人陪伴机器人进一步拉开序幕，消费级产品有望推动人形机器人的用户群体从企业和机构向个人消费者扩展。

整体来看，人形机器人正从少数行业的技术验证，逐步进入更多行业和终端消费场景，应用范围的持续扩张正在成为推动市场规模增长的重要因素，也进一步拓宽了人形机器人的市场边界。