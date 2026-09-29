曝影石正在研发主打拍摄的智能眼镜：前镜框可更换，有望搭载阿里千问

IT之家 9 月 29 日消息，蓝鲸新闻今日援引知情人士消息称，影石创新正在研发一款主打拍摄的智能眼镜。与市场上多数以语音 AI 助手为核心卖点的 AI 眼镜不同，这款产品优先满足内容创作者对便捷、高质量、免手持拍摄的需求。

据前述知情人士称：“影石这款产品或采用前镜框可换设计，功能主要集中在镜腿上。用户可以根据不同场景或穿搭风格更换镜框，让智能眼镜更接近传统眼镜的消费逻辑。”这意味着，影石希望把智能眼镜从“科技硬件”拉向更日常、可搭配的消费电子。

前述知情人士透露，AI 能力方面，影石大概率会选择搭载阿里千问大模型。不过，影石并不满足于只调用云端大模型。据影石内部人士透露：“未来公司 AI 的核心方向，还是如何把端侧生成模型直接部署到影石的产品端。另外，影石内部还在研发现有产品形态之外的新产品。”这背后是其更长远的野心 —— 让生成模型在端侧落地。

IT之家注意到，影石创新此前获得了一项名为“可穿戴式眼镜”的实用新型专利授权。专利摘要显示，该眼镜主体佩戴于头部，电池装置与眼镜主体分离、佩戴于身体其他部位，通过电连接线供电，目的是“减轻用户头部负重，降低长时间佩戴的压力”。这一“分体电池”设计思路，与当前主流 AI 眼镜将电池塞入镜腿的方案明显不同，更接近长时间佩戴拍摄的工程取向。