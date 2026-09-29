消息称小鹏靠碳积分交易累计收入已超 10 亿元

IT之家 9 月 29 日消息，据第一财经今日报道，小鹏与保时捷及多家国际主机厂达成了碳积分交易合作，交易覆盖欧盟、英国、澳大利亚等全球多个市场，累计总交易收入预估超 10 亿元。

报道称，今年二季度，小鹏海外销量首次突破 2 万台，同比增长 81%。基于海外销量，小鹏积累了大量碳积分额度。该公司形成包括整车、技术服务、碳积分等多元收入结构。

IT之家注：电动车销量较低的车企可以与市场领先的电动车企共享排放数据，并通过购买碳积分来降低自身的平均排放水平，从而避免支付高达数亿欧元的欧盟罚款。按照规定，汽车制造商需在每年 12 月 31 日前向欧盟委员会申报碳积分交易协议。欧盟委员会可以要求额外的信息披露，但不会干预协议的商业条款。

2025 年早些时候，多家车企宣布成立两个碳积分池。其中一个由特斯拉、Stellantis、丰田、福特、马自达和斯巴鲁组成，另一个包括梅赛德斯-奔驰、极星、沃尔沃汽车和精灵。

我国的“双积分管理政策”包含油耗积分、新能源积分两部分，目的是鼓励汽车制造商提高燃油汽车的燃油效率，并增加新能源汽车的生产比例，从而减少碳排放，促进环境保护。