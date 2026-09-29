日产美洲区主席默尼耶：未来 2-3 年，中国车企将在墨西哥实现本土生产

IT之家 9 月 29 日消息，当地时间 28 日，据外媒 Automotive News 报道，日产汽车美洲区主席克里斯蒂安 · 默尼耶预计，中国车企未来三年内会在墨西哥落地生产，随之而来的激烈价格战将迫使日产和其他传统车企立刻大幅降本，否则就可能失去市场份额。

默尼耶透露，日产已着手调整成本结构和产品开发，为新一轮竞争做好准备。“我们针对墨西哥制定了一套力度很大的计划，重点就是把成本降下来。等中国车企在墨西哥实现本地生产后，我们必须具备与它们竞争的能力。这种情况大概会在未来两到三年内出现，所以我们需要做好准备。”

日产预计中国车企最终会进入美国，但至少还要五年。

默尼耶的判断与现代汽车 CEO 何塞 · 穆尼奥斯此前的警告相呼应。据IT之家了解，本月早些时候，穆尼奥斯预估中国汽车有望大量涌入美国，并像在欧洲一样冲击当地市场。

中国车企尚未在墨西哥或加拿大生产汽车，而各大品牌都希望迅速扩大当地销量。当前，通用汽车及其中方合作伙伴已就墨西哥生产五菱品牌汽车进入深入谈判阶段，从而在北美建立一个较早由中方参与的生产据点。

中国汽车出口墨西哥面临 50% 关税，业内观察人士预计，中国车企会通过当地设厂绕开关税。

默尼耶说：“未来五年，行业拼的就是成本竞争力。很多车企在降本方面都不够积极，西方车企尤其如此，日本车企也一样。我们的供应链非常强，成本也还不错，但要与比亚迪这样的企业正面竞争，仍然不够。”

默尼耶也从中国制造的汽车中看到了机会，只不过这些汽车要由日产在中国生产：计划把中国合资工厂生产的汽车出口到海外。默尼耶称，有时要和一辆中国制造的汽车竞争，就需要拿出另一辆中国制造的汽车。