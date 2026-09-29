OpenAI 明日重开 200 美元档 ChatGPT-Pro 订阅：API 支出减半，新增更多不计量功能

IT之家 9 月 29 日消息，OpenAI 首席产品官 Tibo 宣布将于明天向新用户重新开放月费 200 美元的 ChatGPT Pro 订阅，同时调整该档位的用量计算方式。

按照新的计算规则，200 美元 Pro 订阅对应的 API 等效价值相比原来接近翻倍，而且 OpenAI 不会重新恢复此前的 5 小时使用限制，仅保留周额度用量管理，让用户能够在需要时集中使用额度，而不是受短时间窗口限制。

今年 9 月 11 日，由于 GPT-6 Astra 带来的算力需求激增，OpenAI 宣布暂停 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,344 元人民币） Pro 订阅的新用户注册，以缓解算力压力。

OpenAI 表示，随着模型效率提升，会持续下调 API 价格，而不是人为维持较高的 API 标价，再通过打折制造“更划算”的假象。在此之前，OpenAI 已将本周新发布 GPT-6 Sol 和 GPT-6 Luna 的 API 价格下调约 50%，并表示未来希望订阅与 API 按需付费之间的价值差距逐渐缩小。

除了用量计算方式调整外，OpenAI 还预告，明天将为 Pro 订阅新增更多“不计入用量”的功能，但暂未透露具体内容。Tibo 表示，希望在正式发布更多新功能前，先公开这项调整，让用户提前了解订阅政策的变化。

相关阅读：