第三方工具 4t Tray Minimizer 不兼容微软 9 月 Win10 更新，导致文件管理器频繁崩溃

IT之家 9 月 29 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（9 月 28 日）发布博文，报道称微软 9 月 8 日面向 Windows 10 系统推送的 KB5126256 更新存在兼容性问题，在装有第三方工具 4t Tray Minimizer 的设备上导致文件管理器频繁崩溃。

IT之家注：KB5126256 适用于 Windows 10 21H2 和 22H2，是扩展安全更新（ESU）的授权准备包，仅用于准备授权和注册，不会单独启用 ESU 或直接安装安全更新。

Reddit 网友 tarikhyoga 报告称，安装 Windows 10 更新 KB5126256 后，每次在文件资源管理器中点击任意文件，系统即自动后台启动 Copilot 进程 mscopilot_proxy.exe。

该网友复盘发现虽然是因为启动 Copilot 进程导致文件管理器崩溃，但系统“可靠性监视器”将崩溃主体记录为 Microsoft Edge 浏览器。

该网友深入调查后发现，该问题关联 4t Tray Minimizer（一款轻量级 Windows 系统工具软件），其 ShellEh6055x64.dll 模块不兼容 Copilot 智能体进程（mscopilot_proxy.exe）导致。

该工具由 4t Niagra Software 开发，主要功能是将任务栏或系统托盘（System Tray）中运行的后台程序图标自动最小化至托盘区，从而释放任务栏空间、保持桌面整洁。